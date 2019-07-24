2019-07-24T15:03:02+03:00
Звезды

Бывший гитарист «Кино» ответил группе Metallica, исполнив с оркестром хит «Enter Sandman»

До этого американские рокеры спели на концерте в «Лужниках» «Группу крови» Виктора Цоя
Петр КИБЕР
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Юрий Каспарян ответил "Металлике" за исполнение хита "Кино".Юрий Каспарян ответил "Металлике" за исполнение хита "Кино".Фото: Александр КАТЕРУША
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Громогласное «группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...», исполненное многотысячной толпой на концерте американской рок-группы Metallica, не осталось без ответа. Экс-гитарист «Кино» Юрий Каспарян, на выступлении своего коллектива «Симфоническое кино» сыграл хит «Enter Sandman» из репертуара Metallica.

- Только что на концерте «Симфонического Кино» в Москве Юрий Каспарян «вернул респект» группе Metallica, исполнив композицию «Enter Sandman» с «Черного альбома» американских рокеров 1991 года, - говорится в подписи к видео с выступления оркестра Каспаряна, опубликованного в «Фейсбуке» музыкального издательства Maschina Records.

Надо сказать, что зрители концерта были в полном восторге. Первые аккорды композиции американских рокеров они встретили бурной овацией. А после, в соцсетях, выразили свое восхищение игрой музыкантов.

- Кирк Хэммет конечно голова, но до Юрия нашего Каспаряна ему еще тренироваться и тренироваться. По сыгранности он реально превзошел этих патлатых, Как закончили слаженно! Он сделал это более профессионально чем металлюги. Хоть на «Металлике» была «жара», он сыграл на порядок лучше, - пишут восторженные фанаты зарубежного и росийского рока в комментариях.

Напомним, что ранее отец Виктора Цоя раскритиковал группу Metallica за исполнение хита «Кино» «Группа крови». По мнению Роберта Максимовича, американским рокерам следовало лучше подготовится к выступлению.

Юрий Каспарян с оркестром ответили "Металлике", сыграв хит "Enter Sandman". Видео: vk.com/maschinarecords

ИСТОЧНИК KP.RU

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