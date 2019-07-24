Лето с пользой: от роботов до квестов

Идеально три летних месяца - все каникулы - провести где-нибудь на море. На практике такое могут позволить себе далеко не все родители. Вот и приходится школьникам часть, а то и все лето проводить в Петербурге.

Но если вы думаете, что это повод для расстройства, то глубоко заблуждаетесь. Этим ребятам можно только позавидовать: у них открывается огромный простор для развития и обучения. И не надо кривиться: мол, опять учеба, даже на каникулах. «Комсомолка» подобрала такие варианты полезного отдыха, при которых ребята будут получать знания с удовольствием.

В ФОРМАТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Обучение плюс развлечение - это про «Кидрум». Формат квест-комнат уже давно полюбился петербуржцам, поэтому сюда дети придут с удовольствием даже летом и их не смутит приставка «научные».

В формате приключения. Фото предоставлено организаторами.

Вот, например, один из квестов - «Машина времени». Всего за час ребята попадут в старую мастерскую безумного писателя-фантаста и переместятся на созданном им чудо-аппарате в разные эпохи, чтобы спасти человечество от катастрофы.

- Как таковых знаний истории, для того чтобы принять участие в квесте, не нужно, - рассказывают в «Кидруме». - Напротив, дети узнают что-то новое: про Бородинскую битву, полководцев, о противостоянии Кутузова и Наполеона. Для юных петербуржцев особенно важным будет рассказ о Петре Первом - его ремесленнических способностях и планах по строительству великой морской державы. Не обойдут стороной греческую мифологию, создание славянского алфавита, Средневековье с его рыцарями, сражениями и оружием.

Не хотите историю, пожалуйста, вот вам физика. Сумасшедший, но гениальный профессор Нейтронов, великий ученый-экспериментатор, неожиданно для всех потерял память. И теперь за 60 минут необходимо найти его главное изобретение. За это время участники квеста узнают тайны великих ученых и знакомятся с десятью великими открытиями. Среди них три закона Ньютона, закон сообщающихся сосудов, лазер и дисперсия cвета.

Что важно: для того чтобы пройти квест, необязательно набирать большую команду - летом это сделать действительно сложновато. Отправиться навстречу приключениям можно вдвоем: с другом, братом, сестрой или даже кем-то из родителей. Проходить квест можно либо самостоятельно, либо с актером-ведущим.

Но если все же слова «история» и «физика» вызывают у вашего ребенка оскомину, не думайте, что «Кидрум» - место не для вас. Здесь есть и более развлекательные квесты. Например, можно раскрыть секрет древних майя с помощью чудом уцелевшего фрагмента карты древнего города. Или же в составе отряда космических спасателей найти двух знаменитых космоученых, чьи следы потерялись в районе одной из четырех планет-гигантов.

Адрес: проспект Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон»; улица Фучика, 2, ТРЦ «РИО»; Петербургское шоссе, 51А, ТРК «Жемчужная плаза»; Планерная улица, 59, ТРК «Монпансье».

Телефон: 8 (812) 426-16-63.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Сайт: www.kidrum.ru

В ФОРМАТЕ ИННОВАЦИЙ

В «РОББО Клубе» на Васильевском все лето кипит работа. Сейчас там началась третья смена летней школы «Юный механик» - по основам механики и схемотехники. А с 5 августа сотрудники клуба ждут ребят, которые увлекаются программированием: в рамках четвертой смены «Программист» ребята будут создавать собственную игру для телефона. Представляете, как круто будет звучать для других: это приложение я сделал сам.

- Мы учим детей в языковой среде Scratch, позволяющей быстро и легко начать постигать азы алгоритмики и логики креативного программирования, - рассказывают в клубе. - Набираем две группы: младшие школьники - 7-10 лет и ребята постарше - 11-15 лет. После каждой смены ребенку выдается сертификат о пройденном модуле, и с сентября он сможет продолжить обучение в группе следующей ступени.

В формате инноваций. Фото предоставлено организаторами.

В «РОББО Клубе» дети проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования, а затем и самостоятельной реализации своего проекта при помощи 3D-моделирования и 3D-печати. И делается это настолько непринужденно, ненавязчиво, в атмосфере открытого творчества, что обучение становится удовольствием. Здесь дети не просто играют с роботами - они узнают принципы их работы, изучают схемотехнику и в процессе обучения смогут собрать практически любое устройство с нуля.

Причем рады здесь и «физикам» и «лирикам». Ограничений в клубе не ставят.

- Одних хлебом не корми, дай программировать, - говорят сотрудники «РОББО Клуба». - Другие хотят заниматься проектированием и моделированием - для этого нужна творческая жилка. Занятие по интересам найдет любой. Главное - понять, к чему тянет ребенка. К тому же у нас маленькие группы - не больше десяти человек, а значит, преподаватель может уделить внимание каждому ученику и дать ему индивидуальное задание - посложнее или полегче.

Адрес: проспект КИМа, 6.

Телефон: 8-911-922-15-94.

Режим работы: с 08.00 до 18.00 (летняя школа).

Сайт: vk.com/clubrobbovasia

В ФОРМАТЕ ПРИРОДЫ

В живописном лесу, в экологически чистом месте Карельского перешейка, недалеко от Финского залива расположена загородная школа-пансион «Лужки». Прекрасное место, свежий воздух, идеальная природа - все это позволяет школе летом превращаться в полноценный детский образовательный лагерь по интересам.

- Дети могут сами выбирать одно или несколько направлений, - рассказывают сотрудники школы. - Есть обучение английскому в игровой форме, есть спорт - футбол, баскетбол, квесты и так далее. Можно заниматься творчеством: художественная мастерская, лепка из гипса, поделки, музыкальные и театральные постановки. Есть и полезные ремесла - кулинария, столярная мастерская, рукоделие и многое другое.

В формате природы. Фото предоставлено организаторами.

Атмосфера здесь уютная, практически домашняя. Это достигается и за счет небольшой наполняемости - в смену в лагерь принимают не более сорока человек. Опытные воспитатели и насыщенная программа помогают детям раскрыть свои таланты, проведя при этом время не только полезно, но и интересно. А повара готовят так вкусно, что многие, даже при пятиразовом питании, бегут за добавкой.

И еще один интересный момент, который оценят родители, уставшие от гаджет-зависимости своих чад: в течение дня у детей в руках не будет ни телефона, ни какой-либо другой подобной техники. Их выдают вечером на час. Все остальное время уделяется живому общению. На то, чтобы дети сдружились, направлено очень много школьных и лагерных мероприятий.

Кстати, по такому же принципу здесь живут ребята и в учебное время. И знаете, даже самые замкнутые дети начинают раскрываться, потому что школа уделяет внимание не только качественному образованию и индивидуальному подходу к каждому ученику (не более десяти человек в классе), но и воспитанию, разностороннему развитию детей. Во второй половине дня ученики не только готовятся к занятиям, а выпускники - к экзаменам, но и ходят на различные кружки. А каждый четверг в школе проводится музыкальная гостиная, которая уже стала традицией.

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Лужки.

Телефон: 8 (812) 944-91-11.

Сайт: www.luzhki.su

В ФОРМАТЕ ВОЛШЕБСТВА

Полноценным летним лагерем это место, конечно, не назовешь. Да и не лагерь здесь вовсе в классическом его понимании, а развлекательно-познавательный парк. Но при желании «Волшебная миля» может полноценно заменить городской лагерь для школьника любого возраста.

- Мы недавно подсчитали: менее четырех-пяти часов ребенок проводит у нас редко, - рассказывают в «Волшебной миле». - А вообще дети старше семи лет могут находиться у нас самостоятельно весь день. Многие так и делают: утром привели чадо, ушли на работу. Вечером забрали. У нас есть администраторы, которые в течение дня будут помогать ребенку. А пообедать и перекусить он может в кафе - их у нас два.

В формате волшебства. Фото предоставлено организаторами.

Спросите, чем заниматься в парке каждый день, чтобы не надоело? Да, чем угодно. Любое из местных занятий на выходе даст ребенку новые знания и умения.

- Самые популярные мастер-классы - это, конечно, лего-клуб и рисование песком на световых столах, - перечисляют в парке. - Еще дети любят делать свечи из вощины, заниматься с 3D-ручками.

Надоело на мастер-классах - два раза в день можно потанцевать на дискотеке. Или стать настоящим старателем и, поддавшись «Золотой лихорадке», отправиться на поиски драгоценных камней и золота.

Еще вариант - отправиться в сферический кинотеатр, чтобы посмотреть фильм в формате 360° или спектакль интерактивного театра (а заодно и принять в нем участие).

- У нас более сорока различных игровых пространств и аттракционов для детей разного возраста и даже взрослых, - рассказывают в парке. - Они объединены в тематические зоны по географическому принципу. При этом пространства расположены таким образом, чтобы старшие дети не мешали малышам, и наоборот.

Кстати, помимо регулярных активностей, здесь еще проводят и тематические праздники. Готовы к встрече с Дедом Морозом? Для этого вовсе не надо ждать зимы. 4 августа здесь проведут летнюю встречу с волшебником - его точно приманило снежное шоу, которое здесь устроят.

Адрес: проспект Энгельса, 154, ТРК «ГрандКаньон».

Телефон: 8 (812) 677-79-09.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Сайт: magicmile.ru