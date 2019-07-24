2019-07-24T15:11:44+03:00
Общество

Царские традиции: Волонтеры МТС помогли установить беседку на Дворцовой ферме

Благодаря акции «Культурный код» во многих регионах страны удается поддерживать местные культурные и социальные проекты
Поделиться:
Фото предоставлено МТС.Фото предоставлено МТС.
Изменить размер текста:

Уникальную беседку, такую же, в которой в конце XIX-начале XX века пили кофе представители царской династии, установили в Дворцовой Ферме ГМЗ «Гатчина». Мероприятие прошло при поддержке всероссийского волонтерского проекта МТС «Культурный код».

- Мы рады, что благодаря проекту «Культурный код» компании МТС на Дворцовой ферме появилась беседка, - мы о ней давно мечтали! – призналась заведующая отделом «Сильвия» ГМЗ «Гатчина» Тамара Паршкова. - Уверены, наши посетители останутся довольны, ведь здесь можно отдохнуть, перекусить, спрятаться от дождя.

В ближайшее время Дворцовую ферму ждет серьезная реставрация. Так, здесь частично воссоздадут и дворцовое фермерское хозяйство, а также, в соответствии с концепцией, освоят новые нетрадиционные для художественно-исторического музея пространства.

- МТС поддерживает региональные культурные и социальные проекты и развивает в каждом уголке России местные традиции, для этого мы и придумали большой волонтерский проект «Культурный код», - рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин. – Гатчина занимает особое место в российской истории, а дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга. Для нас большая честь быть причастными к восстановлению столь ценного для нашего региона культурного наследия.

СПРАВКА

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив. В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны, а в 2019 году «Культурный код» пришел еще в 40 регионов. Волонтеры МТС, при поддержке местных жителей, уже организовали зону отдыха в старейшем в России калининградском зоопарке, реконструировали историческую крокетную площадку в Липецке, установили детскую площадку в Астрахани, помогли единственному в мире «Арктическому театру» в Мурманске и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцы пожарили шашлыки на крыше дома Канонерского острова
В Петербурге началась подготовка чердаков к зиме
Стало известно, сколько получают профессора вузов Петербурга
В Петербурге началась подготовка наблюдателей к выборам
Грязный фонтан с горячей водой прорвался на остановке у метро «Приморская»
Петербуржцы смогут посетить китайский и индийский корабли, пришедшие на День Военно-Морского флота
Пропавшего новгородца, поехавшего в Петербург за новой машиной, нашли убитым в Колпино
Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга
Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска
Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры