Царские традиции: Волонтеры МТС помогли установить беседку на Дворцовой ферме

Уникальную беседку, такую же, в которой в конце XIX-начале XX века пили кофе представители царской династии, установили в Дворцовой Ферме ГМЗ «Гатчина». Мероприятие прошло при поддержке всероссийского волонтерского проекта МТС «Культурный код».

- Мы рады, что благодаря проекту «Культурный код» компании МТС на Дворцовой ферме появилась беседка, - мы о ней давно мечтали! – призналась заведующая отделом «Сильвия» ГМЗ «Гатчина» Тамара Паршкова. - Уверены, наши посетители останутся довольны, ведь здесь можно отдохнуть, перекусить, спрятаться от дождя.

В ближайшее время Дворцовую ферму ждет серьезная реставрация. Так, здесь частично воссоздадут и дворцовое фермерское хозяйство, а также, в соответствии с концепцией, освоят новые нетрадиционные для художественно-исторического музея пространства.

- МТС поддерживает региональные культурные и социальные проекты и развивает в каждом уголке России местные традиции, для этого мы и придумали большой волонтерский проект «Культурный код», - рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин. – Гатчина занимает особое место в российской истории, а дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга. Для нас большая честь быть причастными к восстановлению столь ценного для нашего региона культурного наследия.

СПРАВКА

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив. В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны, а в 2019 году «Культурный код» пришел еще в 40 регионов. Волонтеры МТС, при поддержке местных жителей, уже организовали зону отдыха в старейшем в России калининградском зоопарке, реконструировали историческую крокетную площадку в Липецке, установили детскую площадку в Астрахани, помогли единственному в мире «Арктическому театру» в Мурманске и многое другое.