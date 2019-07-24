«Липосакция на лицо»: В соцсетях гадают, как похудела Гузеева

В социальной сети Instagram развернулось горячее обсуждение внешности актрисы фильма «Жестокий Романс» Ларисы Гузеевой. Артистка и известная телеведущая опубликовала на своей страничке фотографию. Поклонники сразу обратили внимание на то, что Гузеева неожиданно похудела и похорошела. «Как же ей это удалось», гадают доброжелатели и завистники кино-дивы.

_larisa_guzeeva_ Соцсети гадают, как Гузеевой удалось похудеть

- У кого оперировались в этот раз? На лицо опять фейслифт и липосакция, - ехидно заметила одна из подписчиц актрисы.

Но, как известно, палец в рот Ларисе Гузеевой не клади и в остроумии с ней соревноваться сложно.

- Сама. Все сама. Перед зеркалом. И отсосала, и отрезала, - снисходительно поделилась секретом с завистницей актриса.

Также артистка отметила, что ее красота на фото достигнута благодаря, как говорится, ловкости рук и никакого мошенничества. «Фотошоп – наше все», пошутила Гузеева.

Однако основной поток комментариев от поклонников оказался только позитивный. «Красавица», «Роскошная женщина», «Браво, Лариса» и еще десятки комплиментов оставили подписчики актрисы под фото. Но, надо отметить, это и не удивительно. Ведь сама Лариса Гузеева категорически не приемлет критики на своей страничке. На вопрос подписчицы о том, принимает ли артистка исключительно комплименты, Гузеева ответила:

- А вы что хотите предложить? Если хамство и морализаторство – в бан. Сразу, - твердо заявила актриса.

По всей видимости, артистка основательно взялась за свою внешность и решила продолжить свое преображение. В марте 2019 года телеведущая шокировала, перекрасившись из жгучей брюнетки в платиновую блондинку.

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