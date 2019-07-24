2019-07-24T16:16:32+03:00
Общество

В Петербурге запустят онлайн-карту, которая покажет где самый грязный воздух в городе

Жители Северной столицы смогут самостоятельно следить за состоянием окружающей среды
Петр КИБЕР
Поделиться:
Жители Петербурга сами смогут узнать, можно им дышать свободно, или лучше надеть маску.Жители Петербурга сами смогут узнать, можно им дышать свободно, или лучше надеть маску.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последнее время в прессе то и дело появляются пугающие заголовки из серии «в Петербурге замечен опасный уровень озона», «грязный воздух грозит горожанам» и тому подобное. Так это или нет, простым людям разобраться сложно. Именно для того, чтобы можно было самостоятельно отслеживать чистоту воздуха и состояние окружающей среды, в Петербурге запускают специальный онлайн-сервис.

- В рамках единого информационного пространства будут публиковаться самые полные данные мониторинга атмосферного воздуха, получаемые как государственной, так и территориальной сетями наблюдений, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

На простой и понятной карте города будут видны флажки, показывающие сеть государственных и частных метеостанций и метеопостов, расположенных во всех районах. Чтобы узнать, какой сейчас воздух, надо просто нажать на точку и все сведения будут показаны в режиме онлайн.

Чтобы узнать какой где воздух, достаточно кликнуть на флажок. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию СПб

Чтобы узнать какой где воздух, достаточно кликнуть на флажок. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию СПб

- Публикация совместных данных мониторинга атмосферного воздуха позволит обеспечить открытость и доступность информации для жителей и гостей Санкт-Петербурга, - заверяют инициаторы проекта.

Кроме того, оперативные службы смогут быстрее реагировать на те или иные ЧП, происходящие в Северной столице.

С актуальными данными можно ознакомиться на Экологическом портале Санкт-Петербурга(www.infoeco.ru) в разделе «Окружающая среда – Атмосферный воздух» и на официальном портале Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (www.meteo.nw.ru).

Напомним, что по исследованию экологов, Петербург занял второе место в России среди городов с самым грязным воздухом. Смог в центре города такой сильный, что его видно даже из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцы пожарили шашлыки на крыше дома Канонерского острова
В Петербурге началась подготовка чердаков к зиме
Стало известно, сколько получают профессора вузов Петербурга
В Петербурге началась подготовка наблюдателей к выборам
Грязный фонтан с горячей водой прорвался на остановке у метро «Приморская»
Петербуржцы смогут посетить китайский и индийский корабли, пришедшие на День Военно-Морского флота
Пропавшего новгородца, поехавшего в Петербург за новой машиной, нашли убитым в Колпино
Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга
Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска
Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры