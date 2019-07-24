В Петербурге пройдет театральная акция в поддержку сестер Хачатурян

25 июля в Бертгольд-центре режиссёр «Независимого театрального проекта» Елена Павлова проведет театральную акцию «Сестры по крови». Это не спектакль, и даже не перформанс. Это материалы допроса сестер Хачатурян, превращенные в акцию. «Сестры по крови »... история о сестрах Хачатурян, свернувшая кровь всем людям привыкшим к патриархальному строю. В этом спектакле сестры лишены права голоса. До поры. А право голоса обретается только вместе со смертью. Но это уже не голос, а истошный крик, на который невозможно не обратить внимание.

Дело сестер Хачатурян – это не только домашнее насилие. Это еще и вызов, брошенный патриархальности, причем не только в семье, но и в обществе. Елена Павлова своей акцией хочет привлечь к этому вопросу максимальное число зрителей. Елена Павлова, режиссер: «Зритель не увидит на сцене документального театра. В истории есть фантазии и образы, потому что многие моменты в этом деле, как мне кажется, документальным языком не выразить. Девушек много лет насиловал и бил отчим, у них в жизни были адские моменты, были светлые – было общее детство. Они убили его. И как они после этого смотрели друг другу в глаза?»

В акции примут участие номинанты Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска», с которыми Павлова уже не раз бралась за разного рода провокации. Мария Рейн, Дарья Алексеева, Мария Эйвазова и Олеся Иванова – состав, знакомый пытливому зрителю по триумфальной «Снегурочке».

Вход: donation

25 июля в 20.00

Бертгольд-центр, Гражданская ул., 13-15