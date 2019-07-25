Бесплатные билеты на парад в День Военно-Морского флота попали в продажу в интернете

Парад на День Военно-Морского флота, который пройдет в Петербурге и Кронштадте 28 июля, должен стать грандиозным зрелищем. Кроме подводных и надводных кораблей участие в нем примет и морская авиация. Но попасть на трибуны смогут лишь приглашенные гости. Им выдают бесплатные пригласительные билеты. Впрочем, часть таких квитков уже продают в интернете.

- Всем привет! Есть пригласительные на 28 июля на парад в Кронштадт, цена 500 рублей, - говорится в тексте объявления, опубликованного утром 23 июля в одной из групп «ВКонтакте» микрорайона Парнас некой Кристиной Еременко.

Судя по надписи на приглашениях, они дают право прохода на комплекс защитных сооружений Кронштадтского морского порта. Чтобы увидеть проход боевых кораблей, на площадку надо прибыть до 10:15 28 июля.

Всего 500 рублей и заветный квиток ваш! Фото:vk.com/sale_sd

В комментариях девушка предупреждает, что проезд на личном транспорте в этот день в Кронштадт будет закрыт, поэтому покупателям билетов стоит подумать об этом заранее. «Комсомолка» уже писала, что для приглашенных от Петербурга пустят автобусы-шаттлы, которые и отвезут гостей праздника. Другой вопрос, как у девушки появились в руках те самые приглашения, ведь их должны были раздавать ветеранам, военным, но не случайным людям.

- Социальными билетиками торгуем? - иронично спрашивают ее пользователи.

Но если у кого-то законность перепродажи и вызвала вопросы, то быстро нашлись люди, готовые купить билеты на парад без лишних слов. К вечеру приглашения были проданы. Сама Кристина, опубликовавшая объявление, свою страничку в соцсети удалила.