Возродили традицию – возродим сыроварение

СВЯТЫНЯ ПОМОГЛА

Вепсский праздник состоялся в День Казанской иконы Божией Матери. Что связывает эти два события? В народной памяти на сей счет хранится предание. Однажды на Казанскую Летнюю жители Сидорово решили попросить Богородицу защитить их коров, на которых напал какой-то мор. Поставили на дорогах, ведущих в деревню, деревянные кресты, зажгли их. Огонь для ритуала добывали трением. Этот обряд, судя по всему, помог, потому что с тех пор каждое 21 июля в Казанской часовне служили молебны, приводили к ней домашний скот, приносили на благословение молоко, сыр, сметану. Затем крестным ходом шли к озеру для освящения воды, которая после этого считалась целебной и для животных, и для людей.

Обычай передавался из поколения в поколение, но в атеистическое время почти затух. Возродился он в начале 90-х годов прошлого века, когда в стране начал пробуждаться интерес к религии, народным традициям и культуре. С тех пор Сырный день - это сидоровский эксклюзив, и, чтобы увидеть его, стоит отмахать 400 километров из Санкт-Петербурга.

СВЯТОЙ ОБЫЧАЙ

В том, что праздник приобрел размах, немалая заслуга главы Радогощинского поселения Анатолия Петрова.

- В 1992 году Сырный день отмечали только местные жители, потом подключились соседи, стали участвовать фольклорные коллективы, мастера художественных промыслов, - рассказал Анатолий Васильевич. - С 1993 года приезжают священники: сначала настоятель Соминской церкви отец Александр, потом отец Геннадий…

Уже пять лет в Сидорово совершает водосвятный молебен отец Михаил из Антониево-Дымского Свято-Троицкого монастыря.

- С каждым годом все больше народу собирается, - отметил он. - Русская земля веками создавала духовное и культурное наследие, которое нам, современным людям, неплохо бы знать, понимать и любить. Спасибо тем, кто его сохраняет, восстанавливает, находя носителей культуры по деревням и селам. В Сидорово был обычай в этот день освящать молочную продукцию, изготовленную местными жителями. Традиция осталась, но сыр, к сожалению, уже не местного производства. Надеюсь, когда-нибудь мы будем освящать свой сыр, изготовленный из сидоровского молока.

СПАСИБО, ЧТО СОХРАНИЛИ

Да, сегодня в деревне не осталось коров. Исчезли они не по причине катаклизмов, а просто потому, что люди уезжают в города. В Сидорово постоянно живет чуть более двадцати человек. Они люди пожилые, им не под силу ухаживать за скотиной. И все же благодаря этим людям деревня существует, она хороша, благоустроенна, сюда на лето к родителям, бабушкам и дедушкам съезжается вся городская родня.

Старожилы Сидорово удостоились отдельного чествования, благодарностей и подарков.Фото: Екатерина ЕФИМОВА

На празднике старожилы Сидорово удостоились отдельного чествования, благодарностей и подарков. Добрые слова были сказаны Анне Яковлевне и Алексею Степановичу Красновым, Александре Филипповне Алексеевой, Наталье Ивановне Соловьевой, Анне Васильевне Логиновой, Вере Павловне Кузьминой, Николаю Егоровичу Меледееву.

- Моему папе 90 лет, маме 89, и они не хотят уезжать, спрашивают, что им в городе делать? - поделилась Галина Тимофеева, дочь Красновых. - Папа картошку посадил в огороде, морковку, свеклу, укроп, сам прополол, три раза окучивал. Он с 13 лет работает! Я здесь родилась, до 15 лет жила, в школу-интернат ходила. Потом уехала, но мои дети проводили здесь каждое лето. И все эти дома тоже не пустуют - их купили дачники. Сами видите, какое красивое место.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прислал жителям поселения поздравительную телеграмму, а сотрудники комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, при поддержке которого прошел праздник, поблагодарили всех, кто помогает сохранять духовное наследие вепсского народа.