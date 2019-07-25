У сетчатого жирафа из Ленинградского зоопарка появился опекун

Торговый комплекс будет предоставлять ежемесячный спонсорский вклад на содержание и обслуживание животного.

«Опекунство над жирафом является для нас важной социальной функцией. Мы очень хотим внести свой вклад в дело помощи животным Ленинградского зоопарка, который работал всю блокаду. Постараемся создать для Сони максимально комфортные условия и сделать ее самой счастливой, – рассказала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская, – Мы обязательно будем навещать Соню и делиться новостями о ее жизни в наших группах в соцсетях. Уже в ближайшее время мы начнем разыгрывать билеты в зоопарк среди наших покупателей и подписчиков, которые захотят повидаться с жирафом лично».

Жираф Соня. Фото предоставлено Ленинградским Зоопарком.

Аналогичные программы по опеке над животными есть во многих зоопарках. Поддержка животных крупными компаниями и частными лицами – общемировая практика. В том же Ленинградском зоопарке сегодня по этой программе поддерживается около 100 животных.

«Когда спрашивают, почему мы взяли под опеку именно Соню? Мы отвечаем, что все просто: у нас в ТК представлена высокая мода, поэтому и под опеку мы взяли самое высокое, элегантное и красивое животное с самым большим и добрым сердцем», – добавляет Екатерина Руновская.

Жираф Соня. Фото предоставлено Ленинградским Зоопарком.

Соня родилась в Ленинградском зоопарке в 2003 году. Ее мама – Луга – прожила более 35 лет. Сотрудники зоопарка полагают, что она была самым возрастным жирафом среди представителей этого вида во всех зоопарках мира, так как средняя продолжительность жизни жирафов на воле составляет около 25 лет.

Жираф Соня. Фото предоставлено Ленинградским Зоопарком.

«Характер у Сони очень гордый, она обычно подходит к сотрудникам только тогда, когда у них припасено что-то вкусное. Любимое лакомство Сони – это лопухи, в летнее время мы специально собираем их по территории, чтобы порадовать нашу любимицу», – рассказала директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба. По ее словам, в рацион жирафа также входят свежие листья, сныть, одуванчики и другая трава. Кроме того, ежедневно Соня получает овощи, фрукты, овес, вареную картошку и свеклу.

«Все средства, полученные от опекунов, мы тратим на развитие зоопарка: ремонт, улучшение условий содержания питомцев и обогащение среды их обитания. Все эти процессы требуют постоянного обновления», – добавляет Ирина Скиба.