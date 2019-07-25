Петербург вошел в пятерку самых «болеющих» городов России

Северная столица – это ветра, дожди и переменчивая погода. И как следствие, петербуржцы все время чуть-чуть простужены. Не случайно город на Неве попал в рейтинг самых болеющих регионов России. И оказался на пятом месте. Исследование провело независимое агентство Zoom Market на основе опроса в 25 городах страны.

У респондентов уточняли, болеют ли они больше трех раз в год. А также идут ли они на больничный, если их «подкосило». И сражает ли недуг всю семью, если заболевает кто-то один. После анализа личных интервью, специалисты сделали вывод, что самый «больной» город страны – Москва. Столица оказалась на первой строчке рейтинга. За ним следует Челябинск. А на третьем месте расположилась Пермь. От тройки лидеров Петербург отделяет Омск – он оказался на четвертом месте.

Как уточнили в агентстве, по данным опроса только 32% россиян ходят на больничный. А почти половина опрошенных (46%) переносит болезнь на ногах. В том числе не покидая работу. Еще 22% опрошенных признались, что вместо больничного берут несколько дней «за свой счет», чтобы отлежаться дома.

– Только 38% жителей России болеют чаще трех раз в год. И 41% опрошенных отметили, что если заболевают они, то болеют всей семьей, – отметили в агентстве.

В Москве больничный берут не больше 12% участников опроса. А чаще всего за этим идут к врачу в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже.

Примечательно, что самым «здоровым» в рейтинге оказался город у Черного моря с прекрасным климатом – Сочи. Редко страдают от болезней также Казань и Симферополь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Ануфриев, кандидат медицинских наук, доцент, основатель и директор «Петербургского медицинского форума»:

– Большой вклад в здоровье людей вносит экология и образ жизни. В Петербурге, мы знаем, не самая благоприятная ситуация с качеством воздуха, почвы и воды. И это сказывается на уровне заболеваемости людей. Плюс образ жизни: к сожалению, это большой стресс, неправильное питание, гиподинамия. Все это увеличивает не только онкологические, но и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому можно с уверенностью сказать: чем больше город, чем больше он загрязнен, чем более нервная обстановка в жизни, тем выше заболеваемость.