SKODA EXPERIENCE в Санкт-Петербурге

ŠKODA AUTO Россия совместно с официальными дилерскими центрами запускают в Санкт- Петербурге проект ŠKODA EXPERIENCE. Это федеральный проект марки со специально созданной внедорожной трассой, уникальным мультимедийным арт-объектом и активностями для всей семьи. В мероприятии задействована вся модельная линейка чешского бренда. Испытать внедорожный характер KODIAQ можно будет на off-road трассе, а познакомиться с современными технологиями моделей марки - на интеллектуальном тест-драйве и в городской среде.

ŠKODA AUTO Россия вновь запускает федеральный проект со специально созданной внедорожной трассой, уникальным мультимедийным арт-объектом и активностями для всей семьи. В прошлом году, в честь старта продаж в России KODIAQ локального производства, чешский бренд побывал с подобным проектом в 7 городах – от Москвы и Санкт-Петербурга до Красноярска. Участниками ŠKODA KODIAQ EXPERIENCE стали более 10 000 семей, которые совершили более 8 000 заездов.

В этом году ŠKODA EXPERIENCE охватит весь модельный ряд марки и расширит свою географию до 10 городов. Посетители мероприятия смогут ближе познакомиться с чешским брендом и испытать все его модели в специальных условиях. А благодаря уникальному мультимедийному виртуальному пространству гости смогут перенестись из городской суеты в мир ŠKODA FAMILY и стать его частью.

В парке проекта представлены все модели чешского бренда, в общей сложности 17 автомобилей, в том числе специальные версии: ŠKODA KODIAQ SCOUT и ŠKODA SUPERB SPORTLINE, а также ŠKODA OCTAVIA с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки.

Проект стартовал в Нижнем Новгороде 28 июня, после чего переместился в Казань, Пермь, Челябинск и, наконец, в Санкт-Петербург.

2 августа жители Санкт-Петербурга смогут посетить мероприятие 11:00 до 22:00, 3 и 4 августа – с 10:00 до 21:00 в ТРЦ «МЕГА Дыбенко» по адресу: Мурманское шоссе, 12 км, стр. 1А.

Посетителей мероприятия ждет тест-драйв на специально сконструированной мобильной трассе с препятствиями, основным из которых станет подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте 4 метра. В этом году к упражнениям добавлен съезд с боковым креном более 35 градусов, демонстрирующий большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля.

Кульминацией тест-драйва станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Уникальный арт-объект состоит из 12 проекторов под куполом и позволяет погрузиться в виртуальное пространство и получить незабываемые впечатления. А еще гостей мероприятия ждут интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий все грани комфорта ŠKODA.

ŠKODA – это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, - для них предусмотрены специальные автокресла. Маленькие посетители смогут также весело провести время в специальной зоне ŠKODA FAMILY, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона и другие развлечения. Кроме того, для всех гостей площадки ŠKODA EXPERIENCE оборудована удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями, которая позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и Volkswagen Finance Банк.

Регистрация на участие проекта открыта на официальном сайте ŠKODA в разделе ŠKODA EXPERIENCE, а также по телефону 8 800 100 55 78. Обязательными условиями являются наличие водительского удостоверения и водительский стаж от 1 года.

ŠKODA EXPERIENCE– это возможность всей семьей ближе познакомиться с автомобилями ŠKODA в уникальных условиях!