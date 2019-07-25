2019-07-25T17:01:30+03:00
Общество

«Коррупция средь бела дня»: жителей Красного села возмутила замена поребриков по «нестандартной» технологии

Правда, как выяснилось позже, для возмущения повода не было
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Выкопали, залили траншею бетоном, закопали - в этой последовательности действий жители Красного села усмотрели глупость и распил бюджетных денег. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" ВконтактеВыкопали, залили траншею бетоном, закопали - в этой последовательности действий жители Красного села усмотрели глупость и распил бюджетных денег. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте
Изменить размер текста:

В начале этой недели пригородные районы Санкт-Петербурга всколыхнуло очень странное видео, опубликованное в соцсетях. На нем запечатлен удивительный технологический процесс: люди в зеленых жилетках выкапывают старые поребрики, заливают образовавшиеся траншеи бетоном, а после… закапывают поребрики обратно.

«АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ЗАКУПИЛА НОВЫЕ»

За неполных три дня публикация собрала больше 500 гневных комментариев. Довольно быстро выяснилось место действия: город Красное село в Красносельском районе Санкт-Петербурга, проспект Ленина. Действия дорожников, которые выкапывают и закапывают одни и те же гранитные блоки вместо того, чтобы менять их на новые, возмущенные местные жители назвали «расточительством», «дуростью» и «коррупцией у всех на виду». В голосовании на тему «Что происходит в Красном селе?», прикрепленном к посту, отметился даже временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов – он выбрал вариант «распил и воровство денег».

Работы, как видите, ведутся более чем масштабные. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

Работы, как видите, ведутся более чем масштабные. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

- Я спросил прораба на площадке, что за дела, - отмечает местный житель Валерий Монаков. – Ответ был: администрация не закупила новые поребрики.

«НИКАКОЙ ЗАМЕНЫ НЕТ!»

Мы решили не рубить сплеча и обратились за разъяснениями в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, который выступает и заказчиком и организатором работ в Красном селе. В КРТИ в ответ на наши вопросы только вздохнули: как оказалось, о происходящем они давно в курсе.

- Никакой «замены поребриков» на видео не происходит, - отмечает пресс-служба комитета. – Ведется работа по переустановке гранитных бордюрных камней.

По словам пресс-службы, гранитные поребрики служат как минимум по 20-30 лет, поэтому менять их сейчас нет никакого смысла. На видео же запечатлен процесс выравнивания: со временем камень начинает оседать, и для того, чтобы привести в нормальный вид, его выкапывают, оставшуюся траншею заливают бетоном, а потом ставят камень обратно.

Результат проделанной работы. Как видите, поребрики не поменялись - зато определенно стали ровнее. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

Результат проделанной работы. Как видите, поребрики не поменялись - зато определенно стали ровнее. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

- Такие работы оплачиваются по факту, - уточняют в ведомстве. – То есть, если камень меняется, то его оплачивают, если просто выравнивается – оплачивается только сама процедура выравнивания. Поэтому никакой «коррупции» и «растраты» бюджетных денег тут нет и быть не может.

Кстати, врио губернатора немногим позже свой голос с опроса снял – видимо, беспокоиться и правда не о чем.

КСТАТИ

В 2019 году на проспекте Ленина должны отремонтировать почти 55 000 квадратных метров дорожного полотна и почти 23 000 квадратных метров тротуаров. Работы коснутся участка проспекта от Авиационной улицы до площади Воинской Славы. Их стоимость составит 142 с лишним миллиона рублей.

Как ремонтируют поребрики в Красном селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Главный следователь ГСУ СКР Петербурга: «Мы объединились с Грузией, чтобы наказать двух обвиняемых в убийстве»
В День следствия, 25 июня, Геннадий Яшин рассказал, как «банда спецназовца» похитила и убила трех человек, как удалось вызволить из колонии невиновного и почему в Тбилиси пошли им на уступки
Главный следователь по экономическим преступлениям Ленобласти: «Взятка в миллион долларов для наших чиновников – теперь никого не удивляет»
В День следствия, 25 июля, Константин Борисов рассказал, в какую страну любят выводить деньги мошенники, подбрасывают ли взятки, как наркотики, и где следователи хранят вещдоки в сотни миллионов рублей
Новости 24
Шойгу проверил генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота 2019 в Санкт-Петербурге
Петербургские хирурги пришили 7-летнему мальчику отрубленные топором пальцы
Из дома на Большой Монетной выселили казаков-нелегалов
Взрыв баллона вынес стену в жилом доме в Ленобласти
Шойгу проверил ход строительства пансиона Минобороны для девочек в Петербурге
Петербург готов к проведению главного парада на День Военно-Морского флота
Крошик сыграл главную роль в фильме о ладожских нерпах
Самый большой в мире Андреевский флаг развернут в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
В Карелии вышедший из леса медведь напал на дачника
На севере Петербурга горит крупный автосервис
Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом
В Ленобласти раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад
Лифт c людьми рухнул с девятого этажа в доме на Будапештской
СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц
Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение
На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус
Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину