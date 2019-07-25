«Коррупция средь бела дня»: жителей Красного села возмутила замена поребриков по «нестандартной» технологии

В начале этой недели пригородные районы Санкт-Петербурга всколыхнуло очень странное видео, опубликованное в соцсетях. На нем запечатлен удивительный технологический процесс: люди в зеленых жилетках выкапывают старые поребрики, заливают образовавшиеся траншеи бетоном, а после… закапывают поребрики обратно.

«АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ЗАКУПИЛА НОВЫЕ»

За неполных три дня публикация собрала больше 500 гневных комментариев. Довольно быстро выяснилось место действия: город Красное село в Красносельском районе Санкт-Петербурга, проспект Ленина. Действия дорожников, которые выкапывают и закапывают одни и те же гранитные блоки вместо того, чтобы менять их на новые, возмущенные местные жители назвали «расточительством», «дуростью» и «коррупцией у всех на виду». В голосовании на тему «Что происходит в Красном селе?», прикрепленном к посту, отметился даже временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов – он выбрал вариант «распил и воровство денег».

Работы, как видите, ведутся более чем масштабные. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

- Я спросил прораба на площадке, что за дела, - отмечает местный житель Валерий Монаков. – Ответ был: администрация не закупила новые поребрики.

«НИКАКОЙ ЗАМЕНЫ НЕТ!»

Мы решили не рубить сплеча и обратились за разъяснениями в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, который выступает и заказчиком и организатором работ в Красном селе. В КРТИ в ответ на наши вопросы только вздохнули: как оказалось, о происходящем они давно в курсе.

- Никакой «замены поребриков» на видео не происходит, - отмечает пресс-служба комитета. – Ведется работа по переустановке гранитных бордюрных камней.

По словам пресс-службы, гранитные поребрики служат как минимум по 20-30 лет, поэтому менять их сейчас нет никакого смысла. На видео же запечатлен процесс выравнивания: со временем камень начинает оседать, и для того, чтобы привести в нормальный вид, его выкапывают, оставшуюся траншею заливают бетоном, а потом ставят камень обратно.

Результат проделанной работы. Как видите, поребрики не поменялись - зато определенно стали ровнее. Фото: группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное село" Вконтакте

- Такие работы оплачиваются по факту, - уточняют в ведомстве. – То есть, если камень меняется, то его оплачивают, если просто выравнивается – оплачивается только сама процедура выравнивания. Поэтому никакой «коррупции» и «растраты» бюджетных денег тут нет и быть не может.

Кстати, врио губернатора немногим позже свой голос с опроса снял – видимо, беспокоиться и правда не о чем.

КСТАТИ

В 2019 году на проспекте Ленина должны отремонтировать почти 55 000 квадратных метров дорожного полотна и почти 23 000 квадратных метров тротуаров. Работы коснутся участка проспекта от Авиационной улицы до площади Воинской Славы. Их стоимость составит 142 с лишним миллиона рублей.