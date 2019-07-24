2019-07-25T17:15:28+03:00
Досуг

Празднование Дня Военно-Морского флота России в форту Константин

Вход бесплатный
Поделиться:
Историко-культурный комплекс "Форт Константин" приглашает всех жителей Кронштадта и гостей города на празднование Дня Военно-морского флота России!Историко-культурный комплекс "Форт Константин" приглашает всех жителей Кронштадта и гостей города на празднование Дня Военно-морского флота России!
Изменить размер текста:

Историко-культурный комплекс "Форт Константин" приглашает всех жителей Кронштадта и гостей города на празднование Дня Военно-морского флота России!

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в лучшее место для просмотра Главного военно-морского парада в Кронштадте 28 июля с 9:00

- Мимо форта пройдут военные корабли российского флота, а также самолеты и вертолеты РФ;

- Флагманы парада - атомный подводный ракетоносный крейсер "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов";

- Трансляция парада в Санкт-Петербурге на больших экранах.

Начало парада в Санкт-Петербурге - 11:00

Парад в форту Константин - 11:30

Праздничная программа

- Выступление духового оркестра

- Танковые сражения в миниатюре;

- Соревнования и активности для взрослых и детей

- Ярмарка и фудкорты

- Музей маяков

- Веревочный парк и батуты

Как доехать до форта Константин 28 июля:

1. До г. Ломоносова от Балтийского вокзала в СПб с 9:00 каждые 15 минут будут отправляться электрички. Остановка - ж/д станция Ораниенбаум.

Прямо возле станции Ораниембаум вас будут ждать шаттлы до форта Константин. Номер автобуса 8КР, автобусы будут ходить с 7:30 до 18:00 с интервалом в 5 минут.

2. Из Кронштадта от остановки "19 квартал" (Кронштадтское шоссе, д. 38) до форта Константин можно дойти пешком. Время в пути - 20-25 мин.

Общественный транспорте до г. Кронштадт:

- от станции метро «Черная Речка» ходят маршрутка № 405.

- от станции метро «Старая Деревня» регулярно ходят обычные рейсовые автобусы № 101.

- от станции метро «Проспект Просвещения» ходят маршрутки № 407

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Как в Петербурге отметят День военно-морского флота»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Шойгу проверил генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота 2019 в Санкт-Петербурге
Петербургские хирурги пришили 7-летнему мальчику отрубленные топором пальцы
Из дома на Большой Монетной выселили казаков-нелегалов
Взрыв баллона вынес стену в жилом доме в Ленобласти
Шойгу проверил ход строительства пансиона Минобороны для девочек в Петербурге
Петербург готов к проведению главного парада на День Военно-Морского флота
Крошик сыграл главную роль в фильме о ладожских нерпах
Самый большой в мире Андреевский флаг развернут в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
В Карелии вышедший из леса медведь напал на дачника
На севере Петербурга горит крупный автосервис
Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом
В Ленобласти раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад
Лифт c людьми рухнул с девятого этажа в доме на Будапештской
СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц
Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение
На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус
Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину