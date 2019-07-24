Празднование Дня Военно-Морского флота России в форту Константин
Историко-культурный комплекс "Форт Константин" приглашает всех жителей Кронштадта и гостей города на празднование Дня Военно-морского флота России!
БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в лучшее место для просмотра Главного военно-морского парада в Кронштадте 28 июля с 9:00
- Мимо форта пройдут военные корабли российского флота, а также самолеты и вертолеты РФ;
- Флагманы парада - атомный подводный ракетоносный крейсер "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов";
- Трансляция парада в Санкт-Петербурге на больших экранах.
Начало парада в Санкт-Петербурге - 11:00
Парад в форту Константин - 11:30
Праздничная программа
- Выступление духового оркестра
- Танковые сражения в миниатюре;
- Соревнования и активности для взрослых и детей
- Ярмарка и фудкорты
- Музей маяков
- Веревочный парк и батуты
Как доехать до форта Константин 28 июля:
1. До г. Ломоносова от Балтийского вокзала в СПб с 9:00 каждые 15 минут будут отправляться электрички. Остановка - ж/д станция Ораниенбаум.
Прямо возле станции Ораниембаум вас будут ждать шаттлы до форта Константин. Номер автобуса 8КР, автобусы будут ходить с 7:30 до 18:00 с интервалом в 5 минут.
2. Из Кронштадта от остановки "19 квартал" (Кронштадтское шоссе, д. 38) до форта Константин можно дойти пешком. Время в пути - 20-25 мин.
Общественный транспорте до г. Кронштадт:
- от станции метро «Черная Речка» ходят маршрутка № 405.
- от станции метро «Старая Деревня» регулярно ходят обычные рейсовые автобусы № 101.
- от станции метро «Проспект Просвещения» ходят маршрутки № 407
ИСТОЧНИК KP.RU
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