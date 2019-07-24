Празднование Дня Военно-Морского флота России в форту Константин

Историко-культурный комплекс "Форт Константин" приглашает всех жителей Кронштадта и гостей города на празднование Дня Военно-морского флота России!

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в лучшее место для просмотра Главного военно-морского парада в Кронштадте 28 июля с 9:00

- Мимо форта пройдут военные корабли российского флота, а также самолеты и вертолеты РФ;

- Флагманы парада - атомный подводный ракетоносный крейсер "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов";

- Трансляция парада в Санкт-Петербурге на больших экранах.

Начало парада в Санкт-Петербурге - 11:00

Парад в форту Константин - 11:30

Праздничная программа

- Выступление духового оркестра

- Танковые сражения в миниатюре;

- Соревнования и активности для взрослых и детей

- Ярмарка и фудкорты

- Музей маяков

- Веревочный парк и батуты

Как доехать до форта Константин 28 июля:

1. До г. Ломоносова от Балтийского вокзала в СПб с 9:00 каждые 15 минут будут отправляться электрички. Остановка - ж/д станция Ораниенбаум.

Прямо возле станции Ораниембаум вас будут ждать шаттлы до форта Константин. Номер автобуса 8КР, автобусы будут ходить с 7:30 до 18:00 с интервалом в 5 минут.

2. Из Кронштадта от остановки "19 квартал" (Кронштадтское шоссе, д. 38) до форта Константин можно дойти пешком. Время в пути - 20-25 мин.

Общественный транспорте до г. Кронштадт:

- от станции метро «Черная Речка» ходят маршрутка № 405.

- от станции метро «Старая Деревня» регулярно ходят обычные рейсовые автобусы № 101.

- от станции метро «Проспект Просвещения» ходят маршрутки № 407