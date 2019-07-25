Петербургские «страшилки» и стоит ли их бояться

За Петербургом с момента его основания тянется шлейф мрачных историй: город на костях, вредные болотистые почвы. Современные реалии только добавляют масла в огонь. Сколько застройщиков за последние 10-15 лет столкнулись со своими «петербургскими кошмарами» о захоронении вредных отходов на их участке, зараженными почве или воздухе.

Нет дыма без огня, скажете вы? Конечно. Но без преувеличений и нагнетаний тоже не обходится, - ведь это неотъемлемый атрибут слухов.

К счастью, количество ужасов в нашем городе компенсируется позитивным и, можно даже сказать, легким отношением к этим историям горожан. И, несмотря на постоянно всплывающие страшные легенды, город строится, люди переезжают в новые дома и через какое-то время все страхи забываются.

Два года назад в городских новостях появилась очередная страшная история об утечке радиационных отходов из радиевого института им. Хлопина. Подключилась общественность, власти, независимые эксперты. Сразу же были проведены исследования, в частности, заместитель главы Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга заявил, что городские власти провели замеры радиации в окрестностях института, которые показали отсутствия утечки. Пробы брали как из почвы, так и из воды, и радиационные показатели находились в пределах нормы. Привлеченная независимая экспертная организация АО «РАОПРОЕКТ» предположила, в свою очередь, что мог быть заражен грунт и подземные воды. Были проведены проверки, но никаких подтверждений этому так и не было предъявлено. В итоге, пошумели, но так как опасности не обнаружили, это все довольно быстро забылось.

Однако не прошло и двух лет, как историю с радиевым институтом решила реанимировать инициативная группа жителей Выборгского района, недовольная начавшейся стройкой нового проекта жилого дома на Институтском проспекте, 16, примерно в 200 метрах от злополучного института. Зазвучали страшные эпитеты: «новый Чернобыль», «угроза радиационного заражения города» и т.п. Жители забеспокоились. Но есть ли основания для этого?

Давайте уберем домыслы, слухи и ничем не подкрепленные страхи, и посмотрим на документы и факты. В первую очередь, на основополагающий для всех застройщиков документ - экспертизу строительного проекта. Именно она является основанием для выдачи разрешения на строительство. Это объемное заключение аккредитованной организации, основанное на большом количестве изысканий, исследований и проверок по различным аспектам строительства – от организации строительной площадки, экспертизы архитектурных и технических решений до подробной экологической экспертизы, включающей исследования грунтов, подземных вод, воздуха, а также возможного воздействия строительного объекта на окружающую среду.

В случае с проектом на Институтском пр., 16 таких экспертиз было две: в 2015 и в конце 2018 года. В рамках подготовки документации дважды было проведено комплексное экологическое, в том числе, радиологическое исследование, которое не показало никаких отклонений не только в радиационном фоне, но и в содержании вредных металлов в грунте и примесей в воздухе.

Могла ли быть выдана положительная экспертиза, если бы были выявлены отклонения, особенно в части, касающейся безопасности людей? Специалисты уверяют: нет!

А как застройщик смотрит на всю эту ситуацию? «Легенда» имеет на рынке репутацию компании, которая следует принципу минимизации рисков в своих проектах. Этот принцип диктует как выбор участков под застройку (участок просто не будет приобретен, а строительство не начато, пока не урегулированы все спорные вопросы), так и в выборе технических решений и технологий строительства.

- Компания кровно заинтересована в полной безопасности проекта как на период строительства, так и в дальнейшей жизни дома, - рассказали в пресс-службе компании-застройщика.

В компании добавили, что именно руководствуясь безопасностью как жителей окружающих домов, так и будущих жителей ЖК, для возведения жилого дома на Институтском пр., 16 была выбрана чрезвычайно сложная, дорогостоящая, но при этом самая бережная и безопасная технология строительства подземного паркинга «стена в грунте».

«Эта технология исключает риск негативного воздействия на окружающие стройплощадку здания, что и было доказано в конце июня этого года специалистами Госстройнадзора беспокоящимся за состояние окружающих домов жителям». Репутация застройщика – очень важный и, можно сказать, жизненно необходимый аспект ее работы, тем более, что после сдачи своих домов компания продолжает оставаться в доме и поддерживать связь со своими клиентами через собственную управляющую компанию.

На вопрос, делаются ли сейчас регулярные замеры радиационного фона, нас заверили, что они проводятся собственными силами в нескольких точках - как на глубине котлована, так и на поверхности площадки. Выше, чем 6-20 мкР/ч показатель не поднимался, что находится в пределах нормы.

Несмотря на то, что история с Институтским, 16 снова появилась в информационном пространстве, скорее всего, результаты недавних исследований успокоят общественность, и внимание горожан переключится на новые «страшилки нашего города».