Лобода станет хэдлайнером фестиваля PaRUS-2019 в Дубай

Третий международный музыкальный фестиваль «PaRUS-2019» пройдет на курорте Jumeirah Beach в ноябре, но уже сейчас он в центре внимания. Еще бы! Грандиозное событие соберет на одной сцене участие звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса.

В этом году «PaRUS» состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab, больше известный нам как «Парус». Настоящим украшением шоу станет без преувеличения суперзвезда отечественной эстрады Светлана Лобода.

1 ноября Лобода исполнит на открытой арене Jumeirah Beach свои стопроцентные хиты. Яркая, талантливая, эпатажная и невероятно сексуальная Светлана представит новую шоу-программу мирового уровня. Зрители услышат не только прекрасный вокал, но и увидят потрясающую хореографию, сложнейшие трюки, роскошные спецэффекты.

Светлана Лобода популярна не только в России.

В ее зажигательных и динамичных хитах о любви люди узнают себя, поэтому таким песням, как «Твои глаза», «Парень» или «К черту любовь» на концертах Лободы подпевает весь зал. Публика в арабской стране знает и очень любит Светлану Лободу, и на ее концертах в ОАЭ всегда аншлаг.