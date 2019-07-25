2019-07-25T19:13:05+03:00
Звезды

Лобода станет хэдлайнером фестиваля PaRUS-2019 в Дубай

Известная певица выступит в ОАЭ 1 ноября
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
PaRus-2019 пройдет 1 июня. Фото: пресс-служба фестиваляPaRus-2019 пройдет 1 июня. Фото: пресс-служба фестиваля
Изменить размер текста:

Третий международный музыкальный фестиваль «PaRUS-2019» пройдет на курорте Jumeirah Beach в ноябре, но уже сейчас он в центре внимания. Еще бы! Грандиозное событие соберет на одной сцене участие звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса.

В этом году «PaRUS» состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab, больше известный нам как «Парус». Настоящим украшением шоу станет без преувеличения суперзвезда отечественной эстрады Светлана Лобода.

1 ноября Лобода исполнит на открытой арене Jumeirah Beach свои стопроцентные хиты. Яркая, талантливая, эпатажная и невероятно сексуальная Светлана представит новую шоу-программу мирового уровня. Зрители услышат не только прекрасный вокал, но и увидят потрясающую хореографию, сложнейшие трюки, роскошные спецэффекты.

Светлана Лобода популярна не только в России.

Светлана Лобода популярна не только в России.

В ее зажигательных и динамичных хитах о любви люди узнают себя, поэтому таким песням, как «Твои глаза», «Парень» или «К черту любовь» на концертах Лободы подпевает весь зал. Публика в арабской стране знает и очень любит Светлану Лободу, и на ее концертах в ОАЭ всегда аншлаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пекло: В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара
Петербуржца, который задержал напавшего на глухонемых в метро, наградили
15 человек эвакуированы после взрыва в доме во Всеволожском районе Ленобласти
В 2021 году количество туристов в Петербурге вырастет до 12 миллионов
Вертолет эвакуировал пострадавших в массовом ДТП на КАД у Петергофа
Шойгу проверил генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота 2019 в Санкт-Петербурге
Петербургские хирурги пришили 7-летнему мальчику отрубленные топором пальцы
Из дома на Большой Монетной выселили казаков-нелегалов
Взрыв баллона вынес стену в жилом доме в Ленобласти
Шойгу проверил ход строительства пансиона Минобороны для девочек в Петербурге
Петербург готов к проведению главного парада на День Военно-Морского флота
Крошик сыграл главную роль в фильме о ладожских нерпах
Самый большой в мире Андреевский флаг развернут в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
В Карелии вышедший из леса медведь напал на дачника
На севере Петербурга горит крупный автосервис
Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом
В Ленобласти раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад
Лифт c людьми рухнул с девятого этажа в доме на Будапештской
СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц
Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение
На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус
Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину