Официальный рекорд: В канун Дня ВМФ в Кронштадте показали самый большой в России Андреевский флаг

Гигантский Андреевский флаг украсил Якорную площадь в Кронштадте утром 27 июля. Полотно впечатляет своими размерами – 65 метров в длину и 42 метра в ширину. Целую неделю над ним трудились 15 швей. Мастерицы собрали в единое целое 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. Событие приурочили ко Дню военно-морского флота, который вся Россия отметит в воскресенье, 28 июля.

На площадь флаг доставил грузовик. Фото: vk.com/vecherniykronshtadt.

Церемония стартовала в 10 утра. Одним из почетных гостей стал эксперт «Книги рекордов России». Необычное поздравление российских военных моряков теперь вписано в историю страны. В список «самых-самых» полотно попало как самый большой Андреевский флаг. Рекорд зарегистрировали официально. Организаторам торжественно вручили сертификат, подтверждающий достижение.

Рекорд установлен официально. Фото: vk.com/ikorovin.

Свидетелями исторического события стали больше тысячи человек. Военнослужащие, волонтеры и представители общественных организаций Петербурга помогли развернуть флаг на площади. Задача оказалась не из простых. Вес стяга около 300 килограммов. Перед транспортировкой его пришлось свернуть 70 раз.

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