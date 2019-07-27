Благоустройство земляной крепости «Звезда» в Парголово завершится в сентябре

За последние полгода Осиновая роща Выборгского района Петербурга заметно преобразилась. В микрорайоне появились новые светофоры, увеличилось количество автобусов 104 маршрута, открылись два медицинских учреждения. Первых пациентов детская поликлиника № 63 приняла в конце мая. Здесь они могут получить необходимую медицинскую помощь специалистов различных направлений. Организована работа кабинетов ультразвуковой диагностики, неотложной медицинской помощи, вакцинопрофилактики.

Кроме того, в июле двери распахнула стоматологическая поликлиника №4. Она оснащена самым современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями.

- Это важно не только для жителей Осиновой рощи, но и для жителей Выборгского района в целом, - отметил глава района Валерий Гарнец. - Детскую поликлинику и стоматологическое отделение мы открыли по поручению Александра Дмитриевича Беглова после его объезда. Необходимо было ввести их досрочно, а также открыть пункт для продажи аптечных товаров. Все три поручения выполнены в срок.

27 июля Валерий Гарнец вновь встретился с врио губернатора и рассказал о работе по благоустройству района. Одной из главных тем для обсуждения стала земляная крепость «Звезда» в Парголово. С просьбой привести в порядок территорию обратились местные жители. В зоне отдыха уже посеяли новый газон, оборудовали дорожки и тротуары.

Так сейчас выглядит "Звезда". Фото: группа "Крепость Осиновая Роща" "ВК".

В планах – постелить безопасное покрытие, установить хоккейную коробку, детские площадки и пространство для занятия воркаутом. Завершить работы планируется в сентябре.

Кроме того, инспекция посетила образовательные учреждения ЖК «Северная долина» поселка Парголово. Первым стал детский сад № 11. Он состоит из двух зданий и рассчитан на 440 мест. На территории имеется бассейн, музыкальный и спортивный залы, изостудии, медицинский блок, пищеблок, в каждом групповом помещении есть отдельная спальня. В двух зданиях разместятся 24 группы. Сейчас в учреждении 300 воспитанников. Как уточнили в администрации правительства Петербурга, Комиссия по комплектованию начнет выдавать направления на вторую площадку в июле 2019 года.

Также 1 сентября в Выборгском районе откроется школа № 469, рассчитанная на 825 мест. В настоящий момент ведутся последние приготовления к началу учебного года.