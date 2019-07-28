2019-07-28T10:46:50+03:00
Общество

Давка в метро и ковровая дорожка на воде: Санкт-Петербург готовится встречать День ВМФ

Из Кронштадта в сторону Северной столицы уже выдвинулись военные корабли-участники парада [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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На "Адмиралтейскую" попасть крайне проблематично.На "Адмиралтейскую" попасть крайне проблематично.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Город проснулся, город умылся, город готовится встречать День ВМФ. Несмотря на то, что до официального старта праздничных мероприятий остается еще несколько часов, в Санкт-Петербурге с самого раннего утра царит небывалое оживление.

В центре вовсю идет торговля сувенирами и праздничной атрибутикой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре вовсю идет торговля сувенирами и праздничной атрибутикой.Фото: Олег ЗОЛОТО

В первую очередь это касается метро и другого общественного транспорта. Как передают наши корреспонденты с места событий, на некоторых станциях к эскалаторам можно пробиться только с боем, а в вагонах – невероятная теснота и давка. Так что если вы запланировали сегодня выезд в центр, лучше поспешить – непосредственно перед парадом народу наверняка будет еще больше.

Тем, кто едет в центр, лучше поспешить - перед парадом военных кораблей народу наверняка будет еще больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем, кто едет в центр, лучше поспешить - перед парадом военных кораблей народу наверняка будет еще больше.Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре тем временем полным ходом идет подготовка к празднику – собирается на репетицию военный оркестр, понемногу прибывают журналисты, основные действующие лица и почетные гости.

На Дворцовой репетирует военный оркестр. Фото: Роман ЛЯЛИН

На Дворцовой репетирует военный оркестр.Фото: Роман ЛЯЛИН

Участие в праздничных мероприятиях примут и иностранные гости. Фото: Роман ЛЯЛИН

Участие в праздничных мероприятиях примут и иностранные гости.Фото: Роман ЛЯЛИН

Ну и туристы, конечно же. Сегодня их на улицах особенно много.

Туристов сегодня в центре будет особенно много. Фото: Роман ЛЯЛИН

Туристов сегодня в центре будет особенно много.Фото: Роман ЛЯЛИН

На воде, неподалеку от Дворцового моста, на специальном плавучем настиле уже расстелили «красную дорожку» - отсюда будут принимать парад военных кораблей президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.

На воде "расстелили" красную ковровую дорожку для президента и министра обороны. Фото: Роман ЛЯЛИН

На воде "расстелили" красную ковровую дорожку для президента и министра обороны.Фото: Роман ЛЯЛИН

Готовится к празднику и Кронштадт. Город временно закрыли для «частных» автомобилей: попасть туда можно только на общественном транспорте или на специальных автобусах-шаттлах, которые ходят от станции метро «Беговая» и от города Ломоносов. Попасть на шаттлы можно только по спецприглашению.

В сторону Санкт-Петербурга уже выдвинулись корабли-участники парада. Один из них, в частности, несет на борту легендарный ботик Петра I – «дедушку русского флота».

Участие в параде традиционно примет ботик Петра I - "дедушка русского флота". Фото: Артем КИЛЬКИН

Участие в параде традиционно примет ботик Петра I - "дедушка русского флота".Фото: Артем КИЛЬКИН

А это потиводиверсионный катер "Нахимовец" - он откроет парад.

А это потиводиверсионный катер "Нахимовец" - он откроет парад.

Прямая онлайн-трансляция парада в честь Дня ВМФ

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Репетиция военного оркестра ко Дню ВМФ-2019 в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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