2019-07-28T15:04:56+03:00
Происшествия

Очевидцы: предполагаемый виновник страшной аварии в Лужском районе Ленобласти мог уснуть за рулем

По их словам, мужчина даже не шел на обгон, а просто в какой-то момент "завалился" на встречную полосу
Сергей ВОЛЧКОВ
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В результате аварии на месте погибли четыре человека, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛенобластиВ результате аварии на месте погибли четыре человека, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Страшная авария в Лужском районе Ленинградской области унесла жизни сразу четырех человек – одной женщины и трех мужчин. Инцидент произошел сегодня, 28 июля, около 11:30. Местом кровавой трагедии стала трасса «Санкт-ПетербургПсков».

- Два легковых автомобиля – «КИА Сорренто» и «Митсубиси Паджеро Спорт» - столкнулись лоб в лоб на 135 километре дороги, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, виновником случившегося стал водитель «Митсубиси»: по какой-то пока не установленной причине он выехал на встречную полосу и влетел в «КИА». Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте, отмечают, что авария произошла на участке с ограниченной видимостью в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Удар превратил автомобили в груды искореженного железа. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Удар превратил автомобили в груды искореженного железа. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Удар был страшным – оба автомобиля превратились в груды искореженного металла. В результате столкновения четыре человека – водители и пассажиры, ехавшие на передних сидениях – погибли на месте. Еще два пассажира «КИА Сорренто», сидевшие сзади - в том числе один ребенок – получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в центральную районную больницу города Луга.

Что именно привело к трагедии, сейчас выясняют правоохранительные органы. Между тем, по словам очевидцев, водитель «Митсубиси» не справился с управлением.

- Он даже на обгон не шел, просто ушел влево на "встречку", может, заснул, или плохо стало, - рассказали свидетели в социальных сетях. - Очень страшная авария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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