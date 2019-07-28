Самый быстрый гол: «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург»

На игру третьего тура чемпионата России «Зенит» отправился в Оренбург. Игра обещала быть сложно. Во-первых, не самый приятный газон стадиона «Газовик» с его синтетическим покрытием (к тому же допущенный пока что всего на один матч), во-вторых, соперник, который умеет удивлять.

- В прошлом сезоне «Оренбург» удивил всех со знаком «плюс» благодаря работе тренера и футболистов, - это мнение главного тренера «Зенита» Сергея Семака. - В этом сезоне в сложных матчах они уступали с минимальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. Уверен, игра будет очень сложной.

ГОЛ ПЕРВЫЙ. СУПЕРБЫСТРЫЙ

Начало матча и правда удивило. Петербургских болельщиков – приятно, оренбургских – прямо скажем, не очень. Уже на 11-й секунде (!) мяч влетел в ворота хозяев. Автором молниеносного гола стал Сердар Азмун. Очередная голевая передача на счету Артема Дзюбы.

- Это самый быстрый гол «Зенита» в Чемпионате России! – тут же подсчитали статистики клуба.

Ремарка: для абсолютного рекорда Азмун промедлил лишь секунду. Его еще с 1983 года удерживает гол Юрия Герасимова на 10-й секунде встречи против «Нефтчи».

Но вернемся к матчу. Весь первый тайм команды смотрелись очень ровно. Опасные моменты возникали то у ворот «Зенита», то в штрафной «Оренбурга». До перерыва хозяева могли забить несколько раз: спасали Лунев - одно из его спасений получилось просто сумасшедшим, перекладина и, наверное, отчасти везение.

- Тяжелая, сложная и в целом нервная игра. – признал Семак на послематчевой пресс-конференции. - Быстро смогли забить, но, к сожалению, особенно в первом тайме, давали сопернику создавать моменты у наших ворот. И у нас были моменты, чтобы увеличить преимущество. Медленно перестраивались в линиях, не успевали накрывать фланговые передачи. Не хватало общекомандного движения.

ГОЛ ВТОРОЙ. ПЕНАЛЬТИ

Второй тайм начали тоже достаточно ровно. Но на 54-й минуте Денис Терентьев заработал пенальти: при ударе из-за пределов штрафной; мяч угодил в локоть защитника «Оренбурга». Дзюба, пробивая, был точен: 0:2 в пользу «Зенита».

Отметим, пенальти в этом моменте был достаточно спорный. С одной стороны, рука игрока была прижата к туловищу. С другой, по новым правилам, любое касание мячом руки – нарушение. Даже сам Семак не смог дать однозначную оценку этому эпизоду.

- Надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям, - пояснил он. - Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией. Если взглянуть на прошлый сезон, то мы — команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти.

После второго гола игра была уже не столь напряженной. Скорости были пониже, в петербургской команде начались замены. Игровое время дали Александру Ерохину, который сменил Азмуна, и Эммануэлю Маммане – он вышел вместо Дениса Терентьева. Чуть позже пришлось произвести и третью замену, как оказалось, вынужденную. На поле вышел Юрий Жирков.

- Артем Дзюба получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора, - пояснил Семак.

Но форс-мажора, к счастью для гостей, не случилось, хотя концовка матча была достаточно нервной. Хозяева настаивали на нарушении правил со стороны зенитовцев и назначении пенальти, но судья такого решения не принял. Победив со счетом 0:2, петербургская команда набрала девять очков в РПЛ из девяти возможных и единолично возглавила турнирную таблицу. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Это хорошая новость на фоне разговоров о его неудачном старте сезона. Действительно, работы у нашего голкипера в этом матче было много. И он с ней отлично справился.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут на домашнем поле. 3 августа они принимают одного из принципиальных соперников прошлого сезона – «Краснодар». После третьего тура «быки» отстают от «Зенита» на три очка.

СКАЗАНО

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

- Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Думаем о тех матчах, которые есть. По поводу усиления думаем, надеюсь, одного-двоих футболистов сможем подписать. Сейчас оптимизируем количество игроков, которые у нас есть.