Что связывает Санкт-Петербург и Токио: заводы, театральная олимпиада, книги и дружба

Завершился первый Перекрестный год Японии в России и России в Японии. Какие события из его обширной программы прошли в нашем регионе и как они повлияли на развитие отношений со Страной восходящего солнца? Об этом «КП» рассказал Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима.

ПАРКОВКИ ПОД ПАРКАМИ

– Господин Иидзима, у Санкт-Петербурга и Японии давние добрые и конструктивные отношения. Что добавил к ним Перекрестный год?

– Состоялось множество культурных, научных и экономических мероприятий: выставка фотографий об истории российско-японских отношений, представление театра кукол бунраку, концерт традиционной японской придворной музыки гагаку, постановка оперы «Юдзуру», гитарный концерт, представление программы по приглашению из Японии молодых исследователей, семинар по утилизации промышленных отходов…

– Японский опыт обращения с отходами подойдет в России?

– У нас прямо в центре Токио находится завод, который занимается сжиганием отходов. И за счет этого постоянно поддерживается температура воды в расположенных рядом бассейнах. Дети с удовольствием плавают в теплой воде. Наши специалисты рекомендуют построить подобный завод у вас, потому что вывоз отходов в Ленинградскую область не может продолжаться бесконечно. Да, это большие затраты. В наших городах и префектурах обычно сама администрация несет ответственность за утилизацию. Все оплачивается из бюджета.

Также, я думаю, что мы могли бы сотрудничать в решении проблемы трафика в вашем мегаполисе. В пятимиллионном городе очень большие пробки и мало парковок. Вам поможет опыт Осаки – побратима Санкт-Петербурга. В 70-х годах прошлого века там резко увеличилось количество автомобилей и тоже были большие пробки. Стали строить подземные парковки под парками – теперь заторов почти нет. А у вас больше парков, чем в японских городах.

Эксзклюзивное интервью «Комсомольской правде » дал Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса ИидзимаФото: Стефания ЕФИМОВА

БОТАНИЧЕСКИЙ РАРИТЕТ

– Одним из итогов Года Японии в России стало издание книги Тамары Черной «Рисованная японская флора доктора Зибольда и ее 200-летняя история».

– Да, 29 июня на церемонии завершения Перекрестного года в Осаке Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил эту книгу Президенту России Владимиру Путину. Она была издана по инициативе автора Тамары Черной и при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге. В книге подробно описана история появления в России коллекции японской ботанической живописи, которую собрал немецкий врач Филипп Франц фон Зибольд. Он служил в голландском торговом представительстве в Нагасаки в первой половине XIX века. И все шесть лет собирал рисунки японских художников, очень детально изображавших растения островов Японского архипелага. Когда он уезжал обратно в Германию, увез с собой целых восемь томов иллюстраций, которые представляли огромную ценность для специалистов. После смерти Зибольда русский ученый Карл Иванович Максимович купил эту коллекцию и передал Императорскому Ботаническому саду в Санкт-Петербурге. Она по сей день хранится в Библиотеке Ботанического института.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ

– 2019-й объявлен в России Годом театра. В честь этого Петербург стал столицей международной Театральной олимпиады, но впервые она проходит одновременно во второй стране – в Японии…

– В мероприятиях Года театра принимает активное участие японский коллега и друг художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина режиссер Судзуки Тадаси из театральной труппы SCOT (Suzuki Company of Toga – Ред.). Судзуки Тадаси на протяжении долгих лет проводил международный театральный фестиваль в деревне Тога префектуры Тояма. В августе там пройдёт часть программы Года театра в России.

История культурного обмена России и Японии в театральной сфере началась в 1928 году с гастролей театра кабуки. Совместные проекты и сейчас активно развиваются. В июне в Большом драматическом театре труппа «Титэн» из Киото показала зрителям современную интерпретацию пьесы Чехова «Дядя Ваня». Билеты были раскуплены вмиг. В следующем году эта же труппа приедет в Россию с постановкой «Преступление и наказание». Режиссер Миура Мотои уже провел в Санкт-Петербурге кастинг российских актеров для постановки.

– В Петербурге пройдет уже 53-й Фестиваль японского кино. Какие фильмы увидят зрители?

– Мы организуем показ новых японских картин, снятых за последние два-три года. Кроме этого, планируется ретроспектива фильмов режиссера Ямада Ёдзи, в которых показано послевоенное японское общество, либо поднимается тема семьи.

– В декабре 2018 года Генеральное консульство провело День Японской культуры в поселке Мга Ленинградской области. Будут ли еще проводиться подобные мероприятия в небольших населенных пунктах?

– Каждый год, основываясь на рекомендациях администрации Ленинградской области, мы выбираем город, в котором проводим День Японии. В этом году мы готовим такое мероприятие в Тосно. В марте ученики младших классов местных школ подарили консульству собственноручно изготовленную большую книгу с иллюстрациями, посвященными нашей стране. Мы очень тронуты тем, что в таком маленьком городе дети любят Японию, хотя никогда там не были.

Одним из итогов Года Японии в России стало издание книги Тамары Черной «Рисованная японская флора доктора Зибольда и ее 200-летняя история»Фото: Стефания ЕФИМОВА

ДРУЖИТЬ РЕГИОНАМИ

– Есть ли в планах расширение торговых отношений?

– Лидеры наших стран на встрече во время саммита «Большой двадцатки» объявили о решении провести Год межрегиональных обменов между Японией и Россией. Мы хотим способствовать развитию таких отношений между нашими странами, в которых заметную роль играли бы самобытные традиции и особенности их регионов. Надеемся, что 2020 год даст старт продвижению средних и мелких предприятий из регионов Японии в Санкт-Петербург. Кстати, в мае в одном из петербургских торгово-развлекательных центров Генеральное консульство уже проводило региональный фестиваль, на котором, в частности, была представлена продукция местных производителей.

– В сентябре прошлого года открылся Учебный научно-производственный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех», в котором готовят специалистов для российских предприятий, применяющих роботов. Как будут развиваться отношения в сфере науки и образования между нашими странами?

– Мы очень надеемся на дальнейшее активное взаимодействие российских организаций с японскими компаниями. На недавних встречах лидеров Японии и России отмечался прогресс в реализации Плана сотрудничества из восьми пунктов. В него входят медицина, градостроительство, повышение производственных мощностей, высокие технологии. Кстати, на переговорах в Осаке премьер-министр Японии сообщил о планах по смягчению визового режима для российских предпринимателей с сентября этого года. Готовятся два изменения. Штатные сотрудники российских компаний и исследовательских учреждений, деятельность которых имеет отношение к реализации Плана сотрудничества из восьми пунктов, смогут получать многократные визы на максимальный срок до пяти лет. Предусмотрено также упрощение процедур подачи документов на визу для студентов российских университетов.

– Петербуржцы стали больше ездить в Японию?

– Да, количество обращений за визами постоянно растет. В 2016 году было подано 3688 заявлений, в 2017 – уже 5095, то есть на 38 % больше. В 2018-м мы получили 6549 заявлений – еще на 29 процентов больше.

– Много ли японцев живет в Санкт-Петербурге?

– Более 250 человек. Петербург является центром производства японских компаний. Здесь находятся большие заводы: Toyota, Nissan и Toshiba. Причина в том, что здесь высококвалифицированные кадры и очень хороший порт. И для японцев немаловажно – жить в культурном городе с богатой историей. Это привлекает наших бизнесменов с семьями. А студентов привлекает возможность учиться балету и гимнастике. 20 человек занимаются в Академии Русского балета имени Вагановой. Еще около 30 – в спортивных учебных заведениях.

– Еще у вас любят фигурное катание…

– Да, фигуристы тоже связывают наши народы, я очень благодарен им. Загитова, Медведева… О, Плющенко! (Смеется). Японцы всех их знают и любят. Наша Юко Кавагути – заслуженный мастер спорта России, детский тренер. И очень добрый человек. Она читала лекции в Японском центре на Невском. Там также бесплатно преподают японский бизнес-язык, но немногие об этом знают.