Выше, чем по стране: Средняя зарплата учителей в Петербурге составила 55,5 тысяч рублей

Заработная плата петербургских учителей за первое полугодие 2019 года составила 55,5 тысяч рублей. Такие данные представил Росстат. И тем, кто «сеет разумное, доброе, вечное» в Северной столице есть чему порадоваться. Во-первых, зарплата у них оказалась на десять тысяч выше средней по стране: этот показатель в России составил 45,6 тысяч рублей, а по Северо-Западный федеральному округу – 44,8 тысяч. Во-вторых, по сравнению с прошлым годом доход учителей в Петербурге вырос на пару тысяч. За 2018 год средняя зарплата составила чуть больше 53 тысяч. Речь идет о педагогах общего образования.

Что касается учителей дошкольного обучения, их средняя зарплата равна почти 54 тысячам рублей. И она тоже выросла по сравнению с прошлым годом – 52,4 тысячи рублей за 2018-й. Такая же ситуация с учителями, которые трудятся сфере дополнительного образования. Разница по данным статистики получилась значительная: 55,6 тысяч за прошлый год против 61,3 тысячи за первое полугодие этого года.

Однако по уровню зарплаты Петербург находится далеко не на самых первых строчках. Московские педагоги общего образования в среднем получают по 95,7 тысяч рублей в месяц. А «самые богатые» учителя в Ямало-Ненецком автономного округе. Их зарплата составляет 118,4 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель достиг почти 105 тысяч. И замыкает тройку лидеров Магаданская область – 100 тысяч рублей.

Самые же низкие показатели оказались в Северо-Кавказском федеральном округе. Там средняя зарплата составила 26,3 тысяч рублей. Так, например, в Чеченской Республике – 23,9 тысяч, а в Дагестане – 25,7 тысяч. Меньше 30 тысячи рублей получают педагоги также в Саратовской (27,5 тысяч рублей), Белгородской (29,3 тысячи), Ивановской (29 тысяч), Орловской (28,7 тысяч), Новгородской (28,8), Пензенской (26,9 тысяч) областях. А также в Республике Марий Эл (28,9 тысяч), Республике Мордовия (24,2 тысяч) и Алтайском крае (25 тысяч рублей).

КСТАТИ

Напомним, что в конце прошлого учебного года врио губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил, что с 1 сентября 2019 года петербургских классных руководителей ждет надбавка. Их в городе работает больше 20 тысяч. Повышающий коэффициент будет установлен каждому, кто берется за классное руководство.