Срыв сроков: Школа №406 в Пушкине не будет открыта к 1 сентября

В школе №406 на Леонтьевской улице в Пушкине все еще идут строительные работы, хотя школа должна была уже через месяц принимать детей. Подрядчик сорвал сроки. На месте с рабочим объездом побывал сегодня, 26 июля, врио губернатора Петербурга Александр Беглов. И с подрядчиком у него состоялся неприятный разговор.

Школу, которой требовался капитальный ремонт, первоначально планировали сдать еще в декабре 2018 года. Однако сроки перенесли из-за низкого темпа выполнения госконтракта. И ввести школу в эксплуатацию должны были теперь по новым срокам – к сентябрю 2019-го. Пойти в нее с нового учебного года могли бы уже 825 учеников – именно на такое количество рассчитано учебное заведение. А в бюджете на 2019-й год администрацией Пушкинского района было выделено 53,6 миллиона рублей на закупку мебели и необходимого оборудования.

Александр Беглов разорвал контракт с недобросовестным подрядчиком. Фото: Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

Однако пока школа не распахнет свои двери в День знаний. Сроки оказались сорваны еще раз. В начале июля компании «Капиталстройиндустрия» уже направлено уведомление о разрыве контракта. Впрочем, именно это и обещал сделать Александр Беглов еще в январе 2019 года во время осмотра объекта – в случае, если к началу учебного года школа по его поручению готова не будет. Тогда врио губернатора тоже был неприятно удивлен медленным ходом работ при бюджетном финансировании в полном объеме.

Сегодня на встрече с представителями подрядной организации Александр Беглов отчитал их за срыв сроков.

– Плохо, что поручение не выполнено. Но мое поручение – это ладно. Самое плохое, что подвели детишек, которые должны были здесь с первого сентября учиться, – отметил Александр Беглов.

В октябре город планирует заключить контракт с новым подрядчиком.

Кстати, из-за срыва сроков строительства жители Красносельского района не увидят новой поликлиники. Ее тоже должны были достроить в переулке Шунно к первому сентября. Меры по отношению к недобросовестным подрядчикам в городе решено применить жесткие.

– Мы будем очень жестко поступать с теми подрядными организациями, которые сегодня обманывают, жульничают и не выполняют свои обязательства, – отметил Александр Беглов. Мы решили принять меры – разорвать контракты. Обязательно предъявим штрафные санкции к подрядным организациям и внесем их в черный список застройщиков.