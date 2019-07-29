Проводник Елизавета Костюкович: "Я счастлива, что связала свою жизнь с поездами"

УРОКИ КИТАЙСКОГО

Елизавета Костюкович с детства мечтала об авиации. Сначала хотела быть стюардессой, потом инженером, обслуживающим самолеты. Но не поступила в вуз из-за слишком большого конкурса. Именно тогда ей позвонили из Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), куда она подавала документы для «страховки», и сказали, что она проходит во вторую волну.

- Я плакала, когда не поступила в авиационный, но спустилась с небес на землю и очень рада, что связала свою жизнь с поездами, - рассказала Елизавета.

Сегодня этот случай она вспоминает с улыбкой и радуется, что все сложилось именно так. Елизавета учится на инженера подвижного состава и окончила пятый курс - до диплома остался всего семестр. Уже три года она работает проводником двухэтажного поезда «Смена».

- В студенческий отряд проводников я пришла после первого курса. 18 лет - еще ребенок. Я не была готова к такой ответственности. Железнодорожников в семье нет. Для меня вагон - это сесть и доехать.

По словам Елизаветы, сложнее всего было работать с пассажирами. Их много, а к просьбе каждого нужно подойти с чуткостью и вниманием.

- Записываешь все, по триста раз к одному человеку подходишь, переспрашиваешь... Но люди относились с пониманием, видели, что я совсем зеленая, - смеется Елизавета. - Лето отработала, договор закончился - выдохнула и ушла. Но через месяц поняла, что тоскую. Не хватает этого движения.

Каждый месяц Елизавета совершает подряд три рейса Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург. Из учебы выпадает целая неделя, но в университете такую практику одобряют. Более того, между выездами девушка даже успевает сходить на пары.

- Приехала с рейса, бегу в универ, а в четыре снова на состав, - рассказывает петербурженка. - Вошла во вкус, иначе с таким графиком не справиться. Летом вообще шесть рейсов туда-обратно. Возвращаешься потом домой и просыпаешься в два часа ночи: ждешь Тверь. Друг рассказывал, что просыпался и начинал заправлять подушку. Когда долго ездишь, трудно вернуться к обычной жизни.

Больше всего в работе ей нравится хороший заработок, который позволяет «не стоять по восемь часов на кассе в Макдоналдсе». Кроме того, благодаря должности проводника Елизавете стало проще учиться в университете.

- На первых курсах рассказывали об основах ремонта вагонов, а я на тот момент уже все знала, - говорит она.

Уже через полгода девушка планирует устроиться по своей специальности. Говорит, что ей будет не хватать команды, с которой она работала, и... китайских пассажиров.

- Они самые любимые, ведь с ними я выучила китайский язык: английский они вообще не воспринимают. Поначалу, конечно, было сложно. Для них сама конструкция вагона непонятна: туалет и кипяток ищут на втором этаже - все ищут не там, где оно обычно бывает. Цифры тоже пишут по-другому. Ходила с ними под ручку. Но через полгода мы разобрались, что цисо - туалет, цайнар - туда, а кишуэй - кипяток, - поделилась Елизавета Костюкович.

Самая большая благодарность - когда пассажиры говорят, что в поезде чувствовали себя как дома!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

УЮТНО, КАК ДОМА

Олеся Силакова - проводник с 12-летним стажем. На железной дороге работали ее родственники. И девушке тоже захотелось попробовать.

- Я хотела работать с пассажирами, путешествовать по разным городам, поэтому прошла трехмесячные курсы проводника. Для человека, который никогда не был связан с железной дорогой, это очень серьезный объем информации: устройство вагона, работа электрооборудования, техника безопасности на железнодорожных путях, - поделилась Силакова.

В ее обязанности входит экипировка вагона, встреча пассажиров, предоставление дополнительных услуг и питания, контроль за приборами, светом и комфортом в целом.

Перед каждым рейсом Олеся проходит инструктаж, на котором рассказывают об изменениях в работе и действиях проводников в чрезвычайных ситуациях.

Сначала Олеся Силакова работала на южном направлении: Санкт-Петербург - Адлер и города Крыма, а также в поездах до Мурманска, Архангельска и Кисловодска. А сейчас уже шесть лет трудится на «Красной стреле» по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

- Поезд «Красная стрела» исторический, он ходит с 1931 года и всегда пользовался большим спросом у чиновников, актеров, певцов. Например, часто ездят Цискаридзе и Боярская. Конечно, мы не навязываемся с автографами. Для нас любой пассажир дорог, - рассказала она.

По словам Силаковой, есть и постоянные пассажиры, которые выбирают определенные вагоны.

- Нам легче общаться, потому что мы уже знаем человека: пьет он кофе с сахаром или сливками, чем и во сколько будет завтракать, - отметила Олеся.

Разумеется, пассажиры оставляют пожелания и отзывы: в книге, на сайте РЖД или по горячей линии.

- Самая большая благодарность, когда люди выходят и говорят, что в поезде им было так уютно, как дома, что они поедут еще раз вместе со мной на «Красной стреле», - поделилась она.

График трудный: восемь дней работы, а потом столько же дней отдыха. И девушка уезжает к себе домой, в Курск. Но Олеся говорит, что уже привыкла, а если любить общаться, то усталости после работы нет. Только времени познакомиться с городами мало: по приезде нужно сразу же готовиться к новому рейсу. Однако иногда она все-таки успевает прогуляться по столицам.

По мнению Олеси, хорошего проводника отличают порядочность и трудолюбие.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

- Петербург - шикарный город. Даже когда выхожу с Московского вокзала, уже будто попадаю на экскурсию. Одна архитектура чего стоит. Еще прекрасное место - Петергоф. Мне нравятся там природа, фонтаны, дворцы. В целом Петербург по-другому воспринимается, Москва слишком шумная.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ

Начальник поезда «Красная стрела» Людмила Безуспарис мечтает о появлении горячей линии для проводников.

- Я бы позвонила и объявила благодарность пассажирам. Очень душевные люди, настолько располагающие и культурные, - отметила она.

В ее словах можно не сомневаться, ведь на железной дороге Людмила работает уже девятнадцать лет.

- Захотелось что-то кардинально поменять, и я пошла в провод- ники. Затянуло основательно! Работа стала для меня образом жизни, - рассказала Безуспарис. - Каждый раз все по-новому, ни одна поездка не похожа на предыдущую.

Начальник поезда отвечает за всю поездную бригаду, а это, между прочим, как минимум пятнадцать проводников.

- Нужно знать и понимать людей, видеть их характер и к каждому находить подход. Сплочение команды - это заслуга начальников поездов, - объяснила Людмила.

Кроме того, именно она принимает решение в экстренных ситуациях. Однажды в пути заболел пятилетний ребенок. Нужна была срочная медицинская помощь.

- Связались с машинистом, но до ближайшей станции ведь еще нужно доехать. Тогда обратились по громкой связи к пассажирам, среди которых, как правило, оказывается несколько врачей. Они откликнулись, помогли, и все закончилось хорошо, - рассказала Безуспарис.

По ее словам, хорошего проводника отличают порядочность и трудолюбие. Просто выполнять свою работу здесь недостаточно.

- Человек должен быть неравнодушным. Когда даже самые придирчивые пассажиры это видят, они располагаются к тебе, - подчеркнула начальник.