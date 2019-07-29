«Он был воином, который бился с несправедливостью»: Жена чемпиона России по кикбосингу уверена, что ее мужа убили

«Четыре сыночка и лапочка-дочка!». Эту запись бывший чемпион России по кикбоксингу 50-летний Сергей Карпенко сделал за несколько недель до своей гибели. На фото счастливый многодетный отец. Спортсмен рассказывает, что средний сын сейчас в армии. Но расслабляться ему как главе семейства нельзя. Ведь у него подрастают еще двое младших сынишек, которым тоже будет нужно принять присягу. У Сергея было много планов на будущее, но 23 июля мужчина неожиданно пропал. Через несколько дней тело Сергея выловили из реки Мойка. У него было огнестрельное ранение в голову. Близкие Карпенко уверены: Сергея убили.

«ГЛАВНОЕ НЕ УПАСТЬ В НОКАУТ»

Карьеру спортсмена Карпенко начинал в Петербурге еще в советское время, когда кикбоксинг только появился в России.

Четыре сыночка и лапочка-дочкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В детстве он был «дохляш» такой, - поделилась с «КП-Петербург» вдова Сергея Анна Карпенко. - Но характер всегда был упертый, если даже что-то не получалось, все равно делал до конца. Вот он служил в армии в Забайкалье и рассказывал, что не умел тогда подтягиваться. Но все равно «как маньяк, висел на турнике». После армии он решил серьезно заняться спортом, стал тренировался возле Мариинки в Петербурге. Был одним из первых кикбоксеров в городе.

Карпенко быстро начал показывать хорошие результаты, и вскоре его начали приглашать на международные бои.

- У Сережи был крутой бой против темнокожего бойца Дентона, - вспоминает Анна. – Он выступал в «Олимпийском», это был его второй профессиональный поединок, который даже по телевидению транслировался. Он рассказывал, как на пресс-конференции противник был простой - «хи-ха, ха-ха». Но стоило им оказаться на ринге, как Дентон превратился в зверя! Дружба на камеру кончилась, Сергей проиграл бой, но стоял до конца. Он и потом ни разу не падал в нокаут. Тогда его впервые заметили.

Сергей (слева) был вице-чемпионом Европы по кикбосингу Фото: предоставлено семьей

Сергей Карпенко выступал за сборную России и стал чемпионом страны, вице-чемпионом Европы по кикбоксингу. Достигнув определенной планки, Карпенко решил уехать в Германию, где и жил и выступал 5 лет.

- Сергей решил, что там больше возможностей, но всегда скучал по родине - он настоящий патриот, - поясняет супруга Сергея. – Однажды в Германии, накануне 9 мая, он повесил перчатки и сказал всем, что завтра у него праздник. Все немцы удивились, стали спрашивать – какой, а он с гордостью ответил: «День Победы». Пожив там, он понял, что в Германии недолюбливают русского бойца и вернулся в Россию.

«НЕ ВЫНОСИЛ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В последнее время Сергей работал начальником службы охраны в частной компании и детским тренером по кикбоксингу.

- Сначала никого не тренировал, занимался охраной. Но все бои смотрел, - вздыхает Анна. - Тогда я ему сказала: «Спорт - это же твое», и он пошел тренировать детей. Сразу в двух клубах работал и всегда ждал, что его ученики будут чемпионами. Всегда показывал мне видео: «Смотри, какой у меня Андрюха. Вот сейчас он, а вот он год назад». Он и сам тренировался пять раз в неделю, еще увлекался кроссфитом. Проверял себя на выносливость. Покорял новые вершины и жил с девизом «Ни шагу назад».

Сергей всегда болел за своих детей Фото: предоставлено семьей

Единственное, что не мог пережить Сергей, по словам жены, это несправедливость.

- Он был боец, воин, всегда обиженным помогал и не терпел несправедливость, - плачет супруга. - Причем справедливости он добивался исключительно убеждениями и разговорами, а не силой. Он хоть и внушительного вида был, но внутри - очень добрый.

Брак с Анной у Сергея был третьим. От первого брака у него остались двое сыновей. От второго – дочка. У Анны был сын до Сергея от первого брака, также у пары родился общий ребенок. Но всех детей Карпенко любил одинаково.

Сергей был детским тренеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Моего сына от первого мужа Сережа называл: «мой волчонок», - вытирает слезы Анна. – Например, был случай, когда на Даньку напали трое парней, а Сережа в это время с коляской гулял и все видел. Мой ребенок не спортивный, не силовой, тем не менее Сережа так гордился им, говорил: «Он так достойно себя повел. Там трое парней старше него, скинули ему шапку, а он кулаки поставил, как я его учил. Я рыкнул на них. Они разбежались». Младшего сына любил больше жизни.

Недавно Сергей перенес операцию на руке. Но все равно продолжал заниматься спортом.

- У него была старая спортивная травма, - поясняет жена Сергея. - Ему удалили кисту и запретили тренировать детей. А он все равно пер в зал. Лапы свои надевал и говорил: «Нюра, смотри». Я кричала ему: «Я тебя сейчас убью. Ты чего, совсем ку-ку? Я доктору пошлю видео». А он: «Да это все ерунда, тихонько». Он не пил, не курил. Следил за собой. Достаточно хорошо выглядел в свои 50 лет.

Сергей работал также начальником охраны в частной фирмеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ВИНОВНЫХ В СМЕРТИ НАКАЖУТ»

Анна уверена, что ее мужа убили. Жена Карпенко даже догадок не строит, из-за чего и почему. Никаких предпосылок не было. Абсолютно ничего не предвещало беды. Тот злополучный день Анна помнит чуть ли не по секундам.

- У нас был нормальный последний разговор, - вздыхает Анна. – Все стандартно, в любви и согласии. Никаких напрягов не было. Мы вместе уже 8 лет, и я его знаю очень хорошо. Я не верю в то, что он мог покончить с собой. Он был глубоко верующий. Да, у него были знакомые, которые покончили с собой, и он рассказывал мне об этом с сожалением и болью. Он искренне считал, что самоубийцы совершают ошибку и что делать это категорически нельзя.

После того, как стало известно о смерти Карпенко, появилась версия, что перед трагедией Сергей предупредил своих коллег - подчиненных в охране и якобы попросил их переписать все имущество на супругу.

karpkrupnov Делаю то, что люблю!

- Это все ерунда, что он предупреждал кого-то, - недоумевает супруга. - Он исчез, и никто ничего не знает. Для всех это удар, никто не понимает, что произошло. Своего пистолета у него не было. Он ушел вообще без всего. Я не хочу, чтобы были кривотолки и сплетни. Все, кто виновен в его смерти, причастен к ней, господь с ними разберется. Это не тот человек, который не мог справиться с трудностями. Он говорил: «Чем меньше благ, чем больше трудностей, тем человек цельнее в жизни. Трудности закаляют». Он настоящий мужчина, муж. Это была моя стена. Настоящий воин, который за справедливость, за семью, за друзей, за родину отдаст все.

Сейчас в смерти Сергея разбираются следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статьей "Убийство".

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У него остались четыре сына и дочь (подробности)