Проверка слуха: Финский залив скоро превратится в болото

Грустный парадокс. С одной стороны – Петербург считается морской столицей России, ведь в купе с Ленинградской областью он обладает почти половиной всех водных ресурсов Европейской части России. А с другой – купаться в черте города нельзя нигде, а воду из-под крана можно пить, только пропустив ее через мощный фильтр. Экологи бьют тревогу: мол, и Финский залив, и Ладожское озеро – под угрозой. Почему так происходит и есть ли выход из ситуации? Разбирались в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вместе с доктором географических наук, директором Института озероведения РАН Шамилем Поздняковым.

ГРЯЗЬ ИДЕТ ПО КРУГУ

- Больной для горожан вопрос: несмотря на многомиллионные ежегодные контракты на очистку городских водоемов, купаться вот уже несколько лет в черте Петербурга нельзя нигде. Почему?

- Мы живем в огромном мегаполисе. Все городские водоемы испытывают сильнейший антропогенный пресс – то есть влияние человека и его деятельности. Во-первых, люди, которые пытаются на берегу водоемов отдыхать и, так или иначе, оставляют за собой какой-то мусор. Затем, газоны, которые удобряют. Это ведь тоже в итоге все попадает в воду, как и отходы жизнедеятельности птиц, животных. Кроме того, есть малый процент неочищенных стоков (около 1,5 процентов – прим. ред.), который тоже сказывается на экологическом состоянии воды.

- А если всю эту нагрузку каким-то образом полностью исключить?

- Ситуация все равно не исправится моментально. Надо понимать, что загрязнения накапливаются в донных отложениях. Они могут копиться там годами! И даже если влияния внешних факторов больше не будет, начнется вторичное загрязнение – это саморегулируемая система. То есть при определенных условиях загрязнения вернутся в воду. И в этом отношении водные объекты с замедленным водообменом – такие как пруды, озера, водохранилища – находятся в зоне особого риска. Их называют «приемниками» сточных вод.

- То есть можно даже не рассчитывать, что в черте города появятся водоемы, где можно купаться?

- Для этого нужна большая продолжительная подготовительная работа, положительный опыт есть в Европе. Но начинать нужно с культуры людей. Приведу пример. Два года назад я ходил в поход вокруг Монблана на 2,5 недели. Там очень много туристов. И за это время на туристической тропе я увидел лишь две бумажки. Ни одного полиэтиленового пакета, ни одной пластиковой бутылки. Вернувшись в Петербург, я практически сразу в районе Красного села, то есть в черте города наблюдал следующую картину: в машине передо мной открывается окно с пассажирской стороны, высовывается рука и выбрасывает в канаву полный пакет мусора. И машина уезжает. Но, если бы я подошел и спросил: «Что вы сделали?», мне бы в лучшем случае ответили: «А что такого? Это же канава».

- Но ведь есть и положительные примеры: например, недавно «за руку» поймали тех, кто сливал сточные воды в реку Новая…

- Там не все так просто. Река Новая – это целый узел проблем. И они связаны не только с аэропортом. Там есть животноводческий комплекс, сельскохозяйственные поля, свалки строительного мусора. КАД, в конце концов. А Новая в итоге оказалась дренажной канавой, куда стекает вся гадость с водосборной территории. И это еще надо разбираться, какой источник вносит наибольшую лепту в загрязнения.

ВОДА ОЧИЩЕНА, НО ПИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Еще одна важная тема: качество воды, которая попадает в наши краны. Рискнули бы вы ее пить?

- Сама система водоочистки в Петербурге одна из самых совершенных в мире. Думаю, вскоре степень очистки доведут до ста процентов (сейчас 98,5 - прим. ред.). Но трубы, по которым вода поступает в наши дома играют большую отрицательную роль. Именно там - по пути от очистных сооружений до квартир – в воду попадают загрязнения. Я лично использую дополнительную очистку. Ну а если говорить о воде в самой Неве, то она сейчас не настолько загрязнена. Ладожское озеро является мезотрофным водоемом, то есть относительно чистым. Соответственно и Нева, являясь протоком между Ладогой и Финским заливом, считается не очень грязной. Впрочем, если в бассейне Ладожского озера будет развиваться интенсивно промышленность и сельское хозяйство, у нас есть опасения, что ситуация может не улучшиться. А из Ладожского бассейна загрязнения могут достаточно быстро попасть в сток Невы и водозаборы Петербурга. Напомню предысторию: в свое время негативную роль в экологическом состоянии Ладоги сыграл Приозерский целлюлозно-бумажный комбинат (был построен без очистных сооружений, отходы сбрасывались напрямую в реку Вуоксу – прим. авт.). В середине 1980-х во многом благодаря усилиям нашего института комбинат закрыли, и ситуация стала улучшаться. Но с конца 1990-х у нас неустойчивое равновесие. То есть, состояние Ладоги лучше, чем было при комбинате, но в какую сторону процесс пойдет дальше, сказать сложно.

- Кстати, многие говорят, что и Финский залив в ближайшее время превратится в болотце…

- На самом деле несколько лет назад ситуация была хуже. Мы видели на снимках из космоса мощные шлейфы мутных вод – они образовывались из-за интенсивного намыва территорий и негативно влияли на всю биоту (совокупность видов живых организмов – прим ред.) залива. Сейчас таких зон повышенной мутности нет. К тому же стало меньше неочищенных сточных вод, которые попадают в залив – модернизирована Центральная и Северная станции, построены юго-западные очистные сооружения, до этого там сбрасывали значительный объем без очистки. Это должно сказываться благоприятно на состоянии залива. С другой стороны, как мы уже говорили, есть определенные накопления в донных отложениях. Вычистить их не получится – это огромные объемы. Но по мере поступления в залив большого объема относительно чистых вод, ситуация будет выправляться.