Лучшие энергетики страны

За лидерство боролись пятнадцать команд из дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» и ООО «Ноябрьск- энергонефть». Команды отстаивали честь своих компаний и регионов как в командном, так и в личном первенствах.

В течение недели каждая команда прошла семь различных этапов, включающих теоретические и практические задания. Пока одни проверяли знания нормативно-технических документов, другие снимали с опоры и оказывали первую помощь условному пострадавшему от действия электрического тока. Кроме того, энергетики осматривали оборудование сети с использованием 3D-тренажера, меняли дефектный и проходной изоляторы, осуществляли техобслуживание оборудования на гидроподъемнике и тушили пожар.

Эта сложная неделя выявила лидеров. Ими стали команды «Россети Волга», «Россети Ленэнерго» и «Россети Тюмень».

- Мы с вами строим энергетику будущего. Не просто планируем, а уже реализовали пилотные проекты цифровой трансформации в нескольких регионах страны, которые доказали свою эффективность. Для уверенного движения вперед в первую очередь нужны профессионалы. Именно кадровый потенциал «Россетей» является ключевым фактором нашей эффективности в условиях нового технологического цикла. Соревнования в очередной раз выявили лучших представителей производственного блока холдинга. Именно вы являетесь надежной опорой компании и залогом устойчивого развития, - поблагодарил участников заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

Компания «Россети Ленэнерго» заняла в общекомандных соревнованиях второе место. Фото предоставлено организаторами.

Церемонию закрытия соревнований также посетил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволод Вуколов, который вручил награду победителю федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

- Вы, современные специалисты, продолжаете славные исторические традиции российской энергетической отрасли и одновременно обладаете новыми компетенциями, в том числе передовыми методами цифрового управления. Все это дает уверенность в постепенном превращении отрасли в драйвер развития экономики России, - отметил Всеволод Вуколов, зачитав участникам соревнований поздравление от имени министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стал Николай Журавлев - представитель «Россети Волга».

- У нас действительно дружная команда. С мастером бригады мы работаем с 2015-го. Каждый год этапы соревнований меняются. В этот раз требовалось много работать на высоте, что добавило определенных трудностей. Да и вообще в каждом задании есть своя изюминка, которая заставляет участников попотеть и понервничать, - заметил Николай Журавлев.

И другие индивидуальные награды нашли своих героев. Так, лучшим мастером бригады стал Евгений Шмачков («Россети Волга»), лучшим производителем работ - Антон Шумилкин («Россети Волга»), а лучшим знатоком правил по профессии - Борис Михеев («Россети Центр и Приволжье»).

Также на торжественной церемонии награждения подвели итоги Открытого корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Победителем чемпионата стал Сергей Кутявин - представитель компании «Россети Урал». Серебро завоевал Александр Канаев из «Россети Центр». Третье место по итогам выполнения модулей поделили два специалиста - Владимир Галкин («Россети Кубань») и Вячеслав Евдокимов («Россети Янтарь»).

- Мы стали свидетелями отличной командной работы и взаимопомощи, выявили ваши сильные стороны и убедились в том, что настоящее и будущее отечественной электроэнергетики находится в надежных руках. Уверен, что соревнования дали вам импульс для дальнейшего личностного развития и повышения профессиональных компетенций. Действительность такова, что учиться мы продолжаем практически всю жизнь. Новые знания и опыт, которые вы переняли у своих коллег за минувшую неделю, обязательно пригодятся вам на рабочих местах. И, возможно, в будущем именно советы энергетиков из других городов помогут вам эффективно адаптировать новые технические решения для своих регионов, - отметил на церемонии награждения первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Олег Белов