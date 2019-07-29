2019-07-30T11:50:57+03:00
Досуг

Программа серии забегов Samson Run 2019

Любителям бега предложено преодолеть одну из трех дистанций – на 5, 10 или 15 км
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В этом году на SAMSON RUN уже зарегистрировались более 400 участников.В этом году на SAMSON RUN уже зарегистрировались более 400 участников.
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Программа серии забегов SAMSON RUN - 2019

3 августа на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф» во второй раз пройдет серия забегов SAMSON RUN! Как и год назад любителям бега предложено преодолеть одну из трех дистанций – на 5, 10 или 15 км. Маршрут забегов проложен среди неповторимых красот и уникальных достопримечательностей парка Александрия.

В этом году на SAMSON RUN уже зарегистрировались более 400 участников, и серия забегов вновь подтверждает свой международный статус, ведь свои заявки оставили представители шести стран и среди них Белоруссия, Литва, Латвия, Голландия, Корея и, конечно, Россия!

Все участники, преодолевшие выбранную дистанцию в пределах контрольного времени, получат памятную медаль SAMSON RUN 2019, которую украшает открывшаяся после реставрации Готическая капелла.

SAMSON RUN проводится при поддержке Национального бегового движения и входит в календарь Национального бегового движения Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Программа мероприятия:

09:00 начало выдачи номеров (заканчивается за 30 мин. до старта выбранной дистанции)

11:30 старт на 15 км

12:00-13:30 Хатха-йога от Generation Yoga (главная сцена)

14:05 старт на 10 км

15:25 старт на 5 км

Это будет настоящий праздник лета, бега и здорового образа жизни! Ведь кроме забегов, гостей мероприятия ждет насыщенная дополнительная программа:

12:00 – 16:30

Детские забеги

Бег в мешках

Акро-йога

Детская йога

Мастер-классы для детей

Регистрация на забег на сайте

Для зрителей и участия в дополнительной программе стоимость билета в парк – 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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