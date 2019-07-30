К Чижику-Пыжику: Капремонт 1-ого Инженерного моста завершится в октябре 2019 года

Навестить знаменитого Чижика-Пыжика на 1-ом Инженерном мосту туристы и петербуржцы не смогут до середины октября. Историческую переправу до этого срока закрыли на капитальный ремонт. Декоративные элементы и фонари уже отправились в мастерские на реставрацию. Впереди работа с оградой и гранитным убранством моста. Но самое масштабное обновление ждет саму конструкцию пролета: под колесами транспорта переправа изрядно износилась. Конечно, обновят и дорожное покрытие. А для тех, кто приходит попытать счастье и бросить монетку к маленькому памятнику с птичкой, сделают небольшую смотровую площадку. Такое распоряжение дал строителям врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время осмотра работ на мосту 30 июля.

На капремонт 1-ого Инженерного моста выделили 35,1 млн рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Пока строители идут с опережением графика, работают нормально, – отметил Александр Беглов. – Я дал команду сделать здесь площадку, потому что Чижик-Пыжик давно стал одним из символов города. Поэтому здесь тоже все благоустроим. На перилах будет позолота, а на фонарях мы, к сожалению, не будем этим заниматься, потому что очень много вандализма. На сегодняшний день это бессмысленная работа.

Судя по всему, такое решение было принято после истории с Банковским мостом. Напомним, что 19 июня его торжественно открыли после капремонта – в центр города вернулись знаменитые грифоны. Реставрировали их больше двух лет. Но не прошло и нескольких недель с торжественного момента, как вандалы начали соскабливать позолоту со скульптур и элементов декора.

Александр Беглов распорядился обустроить смотровую площадку у Чижика-Пыжика.Фото: Олег ЗОЛОТО

НАД РЕКАМИ И КАНАЛАМ

Работа с элементами на Инженерном мосту тоже будет кропотливой, но займет не так много времени, как реставрация грифонов.

– Сначала видимых конструктивных дефектов мы не наблюдали. Но после расчистки всех элементов декора, демонтажа перильного ограждения, стало ясно, что за годы эксплуатации многие элементы деформировались, – рассказал Андрей Герега, заместитель генерального директора компании «Матис», которая выступает подрядчиком, – Сейчас мы восстанавливаем детали. Это процесс сложный, потому что, оказалось, что утрат убранства моста много.

Кстати, под 1-ым Инженерным мостом, который ведет от Фонтанки к Мойке, решили не перекрывать путь для корабликов. Ведь в летний период прогулки по рекам и каналам – самое популярное развлечение для туристов. Чтобы строители могли выполнять работы под переправой, навигацию на участке каждый день перекрывают с двух часов ночи до 7 утра. И работы идут по большей части ночью.

Навигацию для маломерных судов под мостом перекрывают на ночь.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Здесь работа сложна еще тем, что каждый день приходится снимать леса с воды, чтобы обеспечить проход кораблей для туристов, – добавил Александр Беглов.

Как отметил врио губернатора, в этом году в Северной столице запланировано привести в порядок около 20 мостов. И один из самых крупных – это «Зеленый мост». Он на очереди следующий. Заняться им строители планируют уже в августе. Работ там предстоит много, поэтому завершить их по плану должны в мае 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Это первый чугунный мост в нашем городе, по примеру которого делались и другие. Но самое интересное, что строился он под телеги, а сегодня там проходит большой крупный транспорт. Особенно когда во время парада 9 мая там разворачивается военная техника, – отметил Александр Беглов.

КОНКРЕТНО

Начали капремонт 1-ого Инженерного моста 22 июня, а завершить его должны не позднее 15 октября 2019 года. На реставрацию моста 1824 года постройки выделили 35,1 миллион рублей. А на ремонт «Зеленого моста» - 497,5 миллионов рублей.