До конца 2019 года в Петербурге достроят 25 медучреждений

В Петербурге 1 августа состоялась встреча главных врачей городских поликлиник, стационаров и больниц с врио губернатора Александром Бегловым. В течение 2,5 часов в стенах Александровской больницы участники собрания обсуждали самые важные вопросы, связанные с городским здравоохранением.

- Ленинградское, петербургское здравоохранение и так на высоте. Но я уверен, что оно может занимать первое место среди других субъектов РФ по оказанию врачебной помощи, - открыл встречу Александр Беглов.

В Петербурге обсудили проблемы здравоохранения.Фото: Артем КИЛЬКИН

С отчетом и статистикой перед коллегами выступил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он напомнил, что перед городом поставлено множество задач. Повышение качества оказания медицинской помощи, оптимизация амбулаторной сети, снижение смертности из-за сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ликвидация дефицита кадров и строительство новых объектов - лишь часть из них.

ДЕФИЦИТ ПОЛИКЛИНИК

По словам Лисовца, одна из самых острых проблем Петербурга - дефицит медицинских учреждений в новых микрорайонах. Поликлиник и врачей не хватает жителям Выборгского, Красносельского, Невского, Приморского и Пушкинского районов. Поэтому в 2019 году планируется построить и сдать 25 объектов здравоохранения. В 18 из них прием пациентов начнется до декабря текущего года.

Кроме того, на конец года запланирован запуск восьми межрайонных центров онкологической помощи.

Участники собрания.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это новая форма оказания медицинской помощи, - рассказал Дмитрий Лисовец. – Она образовалась, потому что в Петербурге не хватает врачей-онкологов. В каждой поликлинике их не удержать, поэтому создаются такие центры онкологической помощи. В этих учреждениях будет развернута вся диагностическая база, а специалисты смогут проводить лечение. Например, будут организованы койки дневного пребывания для химиотерапии.

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Отдельной темой для обсуждения стал дефицит кадров. По словам руководителей учреждений здравоохранения, нехватка сотрудников создает высокую нагрузку на врачей и средний медперсонал, а также очереди в поликлиниках. Чтобы исправить ситуацию, власти планируют развивать систему поощрения медработников. И в первую очередь это касается молодых специалистов.

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы планируем направить на доплаты средства страхового запаса ТФОМС. В текущем году таких денег в бюджете фонда предусмотрено 480 миллионов. В следующем году – в три раза больше, - заявил Дмитрий Лисовец. – Но есть условия. Деньги будут направлены в те учреждения, где соблюдается положительный баланс кадрового состава. То есть наблюдается прирост работающих сотрудников, нет текучки.

Как рассказали в Смольном, средняя зарплата врачей с января по июнь 2019 года в Петербурге - 109,3 тысяч рублей, а медперсонала - 61,5. Это на двадцать тысяч выше, чем в среднем по стране.

Повысить процент выявления заболеваний на ранних стадиях поможет диспансеризация и прохождение профилактических осмотров. В конце года горожане смогут записаться на услуги дистанционно - через сайт «Здоровье петербуржца» или единый портал госуслуг. Кроме того, планируется запустить электронный сервис по приглашению петербуржцев на профилактические осмотры.

- Петербуржцы должны понимать: лучше сейчас потратить день или два на прохождение диспансеризации и убедиться, что ты здоров. Или выявить заболевание на ранней стадии, - отметил Лисовец. - Ведь потом уйдет не два дня, а десятки дней на лечение.