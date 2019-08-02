«Сбежал из дома, поругавшись с родителями»: Спустя двое суток в Петербурге нашли 11-летнего мальчика

Спустя двое суток жуткого стресса, страха и переживаний, родители 11-летнего Сергея Петрунина обняли своего сына. Мальчик ушел из дома № 19 на бульваре Новаторов в Петербурге 31 июля 2019 около часа дня года и не вернулся, бесследно исчезнув. Искали ребенка всем городом.

- Ребенок был одет в синие джинсы и черную куртку, денег и мобильного телефона он не взял. Родители не дождались сына до сих пор. Семья благополучная, раньше подросток не уходил, - пестрели сообщениями с призывом о помощи все группы в социальных сетях Петербурга.

Волонтеры и неравнодушные петербуржцы организовали поисковые отряды и прочесывали все окрестности рядом с домом 11-летнего мальчика, а также искали его в других районах города. Некоторые горожане сообщали о том, что видели похожего ребенка в очках в районе площади Мужества в сопровождении парня «панковского» вида.

Пропажа 11-летнего Сережи настолько взволновала горожан, что за его поисками даже начал следить депутат Петербурга Денис Четырбок. Рано утром 2 августа он сообщил о том, что мальчик нашелся.

- Мальчик найден. Жив. Нашли его около 4 часов утра возле ДДЮТ Кировского района, около дома 133, корпус 4, по Ленинскому проспекте. Искренне спасибо всем, кто помог и не остался в стороне от этой проблемы, - написал Четырбок в соцсети.

В поисковой организации «Лиза Алерт» отказались раскрывать подробности причин пропажи ребенка. Однако читательница «КП-Петербург» рассказала о том, что мальчик целенаправленно сбежал из дома.

- Его одноклассники говорили, что с родителями поругался. Похоже, что пора более детально прорабатывать вопрос с детьми, что уход из дома – это не решение проблемы, да и последствия нередко печальны, - рассказала Надежда.

Сейчас о состоянии мальчика ничего не известно. Ребенок находится дома в окружении любящей семьи.