2019-08-02T14:18:05+03:00
Звезды

В Петербурге показали, как будет выглядеть памятник Даниилу Гранину

Правда, Градостроительный совет отправил проект на доработку
Полина ЖУКОВА
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Градостроительный совет в Петербурге рассмотрел проект памятника Даниилу Гранину. Фото: Фото: granin.histrf.ruГрадостроительный совет в Петербурге рассмотрел проект памятника Даниилу Гранину. Фото: Фото: granin.histrf.ru
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Эскиз памятника Даниилу Гранину 1 августа рассмотрели члены Градостроительного совета в Петербурге. Авторам проекта – скульптору Евгению Буркову и архитектору Нестору Энгельке – придется несколько доработать свой замысел. Времени на это у них немного: на следующей неделе состоится еще одно заседание, на котором профессиональное сообщество снова рассмотрит работу.

Уже известно, что Даниил Гранин будет изображен сидящим в кресле. Именно этот проект победил в конкурсе эскизов. Выделила его из всех работ в том числе и дочь писателя – Марина Чернышева-Гранина. Правда, по сравнению с первоначальным проектом решено изменить несколько деталей в образе. В руках Даниил Гранин будет держать не книгу, а лист бумаги. Кроме того, пересмотрели и одежду.

Мастерам еще предстоит доработать детали проекта. Фото: granin.histrf.ru

Мастерам еще предстоит доработать детали проекта. Фото: granin.histrf.ru

– Мы расстегнули ему костюм, надели пуловер – как он носил. Он стал более открытым, менее похожим на чиновника, так скажем. Это более раскованная поза писателя с необходимыми и присущими ему атрибутами – ручка и лист бумаги, – рассказал членам Градсовета Евгений Бурков.

Откажутся также и от гранитной вазы с цветами, которая должна была разместиться на краю постамента. Вместо нее предлагают изобразить огромную книгу, где будут прописаны цитаты из произведений почетного жителя Петербурга. Памятник задуман на гранитном постаменте. А сам монумент по проекту – из бронзы.

Предстоит разобраться и с надписью «Даниил Гранин» на постаменте. Не все члены Градсовета остались довольны шрифтом и размером букв. Собираются установить памятник в «спальном» районе: на Дальневосточном проспекте, 6 к1 – вблизи библиотеки, которая носит имя Даниила Гранина.

Памятник писателю должен появиться на Дальневосточном проспекте. Фото: granin.histrf.ru

Памятник писателю должен появиться на Дальневосточном проспекте. Фото: granin.histrf.ru

КСТАТИ

2019-й – год столетия Даниила Гранина. В память о почетном жителе Петербурга, писателе, ветеране Великой Отечественной войны 9 февраля в городе установили мемориальную доску. Авторами ее, к слову, стали те же петербургские мастера – Евгений Бурков и Нестор Энгельке. Она появилась на доме №8 по Малой Посадской улице, где Даниил Гранин прожил большую часть жизни. В этом году в Петербурге должен появиться и памятник литератору. Открытый творческий конкурс на проект монумента организовало Российское военно-историческое общество по поручению Министерства культуры. Победителя выбирали члены жюри из 23 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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