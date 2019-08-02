Специалисты рассказали петербуржцам, как не потеряться и выжить в лесу
Лето 2019 года стало в Санкт-Петербурге рекордным по числу людей, заблудившихся в лесу. К сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Иногда людей удается спасти, как пенсионерку из Ленобласти, которая трое суток бродила среди деревьев, но часто потерявшиеся гибнут. Как не стать жертвой и что взять с собой в лес, рассказали специалисты поискового отрада «Лиза Алерт».
- Период с июня по октябрь – поисковый сезон, время, когда добровольцы днем и ночью ищут пропавших в природной среде. Люди идут в лес за добычей, забывая об элементарных правилах безопасности, - сообщает пресс-служба поисковиков.
Так, по данным МЧС Ленобласти, только за последнюю неделю без учета прошедших выходных, было организовано 70 поисково-спасательных работ в лесах, в результате которых было спасено 93 человек. За июль количество таких обращений превысило две сотни, помощь была оказана почти тремстам потерявшимся. По сравнению с прошлым годом эти цифры увеличились более, чем в четыре раза.
Перед походом в лес сохраните карту местности на телефон или возьмите с собой бумажнуюФото: Алексей БУЛАТОВ
Чтобы не пополнить печальную статистику, надо выполнить несколько простых правил:
- Собираясь в лес, обязательно предупредите близких, куда вы идёте и когда собираетесь вернуться. Отправьте сообщение или оставьте записку
- Всегда одевайтесь в яркую тёплую одежду и непромокаемую обувь, надевайте сигнальные жилеты поверх тёмной верхней одежды, одевайте ярко детей
- Обязательно берите с собой: воду, еду (шоколадку), свисток, полностью заряженный телефон, зажигалку, пакет, который можно в случае необходимости использовать как укрытие, ваши регулярные таблетки, компас, если вы умеете им пользоваться
- Перед походом в лес изучите карту, распечатайте её с собой или сохраните в телефоне. Не рассчитывайте на то, что вы хорошо знаете этот лес – за год-два он может измениться до неузнаваемости
- Если потерялись – звоните в 112 (пробуйте, даже если нет сети) и родным
- Звоните в «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52. Сохраните заранее наш телефон и попросите сделать то же самое своих близких
- Берегите заряд телефона , положите аппарат в тёплое сухое место
- Потерялись – оставайтесь на месте! Обязательно научите этому правилу детей!
- Обеспечьте себе тёплое и сухое место, где вы будете ждать спасателей. Самая большая опасность в лесу – переохлаждение. Сидеть и лежать на голой земле нельзя, спрячьтесь от дождя под деревом
- Если вы приняли решение двигаться, идите на звук жилья или на хорошо слышный звук железной дороги или автотрассы. Прекратите движение за два часа до наступления темноты
- Перемещаясь по лесу, всегда помните правила: сменить дорогу можно только на более качественную: грунтовую – на асфальтированную, узкую – на широкую, но не наоборот
- Не ходите по лесу в темноте – это опасно!
- Не пытайтесь залезть на дерево, чтобы определить, куда идти – можно
- Не доверяйте народным приметам, чтобы определить стороны света. Двигайтесь только по компасу
- На шум отвечайте шумом – стучите палкой по дереву, шуршите по кустам – это отпугнёт диких животных
- Если вас зовут, отзывайтесь, свистите в свисток или стучите по дереву
ИСТОЧНИК KP.RU