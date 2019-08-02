2019-08-02T16:59:23+03:00
Общество

Пять «Лахта Центров» и три стадиона: В сосетях нашли пророческую картинку Петербурга

Автор проекта, художник-футуролог Артур Скрижали-Вейс уверен, что так быть и должно
Петр КИБЕР
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Картина "Дома-амфибии" 2004 года получилась почти пророческой. Фото: www.skizhali-veys.architektor.ruКартина "Дома-амфибии" 2004 года получилась почти пророческой. Фото: www.skizhali-veys.architektor.ru
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Фантастических картин, которые бы обрисовывали будущее человечества, создано много. Что в прошлом, что в позапрошлом, что в нынешнем веке художники изображают невероятные города. Только реальностью они становятся редко. А вот российский архитектор и футуролог Артур Скрижали-Вейс сумел почти точно угадать панораму Петербурга. Так считают пользователи соцсетей.

- Случайно наткнулась на «прототип» стадиона на Крестовском и башни «Лахта Центра». Рисунок 2004 года. Так формируется будущий облик города, - пишет в одном из пабликов «ВКонтакте» жительница Приморского района Северной столицы.

И на самом деле, глядя на картинку легко можно увидеть здесь прообраз стадиона на северной оконечности Крестовского острова, а также пять башен, напоминающих по виду небоскреб в Лахте.

Интересно, что на момент создания картины никаких проектов стадиона и башки еще в природе не было. Впрочем, сам художник уверен, что сбывшийся прогноз неудивителен.

- Футуролог и смотрит в будущее, предугадывает тренды. Можно ошибаться из-за развития общества, кризисов или войн, но в общем это нормально. Получается, что я как в воду глядел, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» сам Артур Владимирович.

Конечно, назвать полным соответствием рисунок и настоящую картинку будет преувеличением, однако пользователи соцсетей настроены решительно.

- Даешь еще четыре башни, - пишут в комментариях одни.

- И два стадиона, - добавляют другие петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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