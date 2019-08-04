2019-08-04T13:38:55+03:00
Политика

«Пора защищать свою землю»: певица Гречка выпустила экологический манифест

В нем она потребовала не превращать в свалку Кингисепп
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам Гречки, они никогда не думала, что проблемы экологии могут коснуться ее лично. Фото: соцсетиПо словам Гречки, они никогда не думала, что проблемы экологии могут коснуться ее лично. Фото: соцсети
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Популярная молодежная певица Гречка (в миру – Анастасия Иванова) выступила против превращения в большую свалку ее родного города Кингисепп. По словам Гречки, в Кингисепп сегодня со всей Ленобласти везут мусорные «хвосты» - отходы, которые нельзя переработать. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в Instagram.

- Сегодня очень активно говорят о загрязнении нашей планеты и так далее, - рассказала певица. – Я никогда не думала о том, как же это все близко, и уже может дойти даже до моих родных.

Дела в Кингисеппе, отметила Гречка, творятся нехорошие - существующие свалки растут, и вдобавок к ним добавляются новые.

Теперь певица намерена перейти от слов к делу. Фото: Instagram

Теперь певица намерена перейти от слов к делу. Фото: Instagram

- В аренду взяли два участка – на 21 и 35 гектар, - рассказала она. – И это не считая уже существующего полигона на шесть гектар.

После того, как Гречка опубликовала обращение, на ее странички в социальных сетях посыпались сотни комментариев из разных городов, где люди столкнулись с такой же проблемой – от Шиеса до Серпухова. Прочитав их и собрав вместе, юная звезда российской сцены решила от слов и воззваний перейти к делу.

- Если есть активные люди, создающие разные мероприятия по этому поводу в своих городах, отпишите мне их контакты, - попросила она подписчиков. – Попробуем связать всех вместе. Думаю, чем больше связей и совместных усилий, тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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