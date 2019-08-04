Ксения СЕКИРО: Как мамам в декрете все успевать и не сойти с ума

Тайм-менеджмент - это набор простых советов по организации личного времени. Особенно он важен для мам. Применение этих правил облегчает жизнь и помогает быть спокойнее и ловить дзен, когда хочется все бросить. Ведь как иначе успевать готовить, заниматься ребенком, быть хорошей женой и веселой подругой?

КАТЕГОРИИ ДЕЛ

С рождением первого ребенка, Роберта, я пересмотрела свой тайм-менеджмент. План дня строился исходя из интересов малыша, а свои дела я лишь пыталась вставить в свои дела.

С рождением второго ребенка, Рианны, пришлось сделать это еще раз… И до сих пор бывает, что все идет не по плану. Переезды, проблемы в путешествиях и большое количество дел и ответственности давят на меня. В таких случаях я начинаю теряться и нервничать. Но я выработала для себя несколько работающих правил и стараюсь им следовать. Вам тоже советую присмотреться. Это работает.

Я составлю план дня, недели и месяца. Это помогает мне видеть дедлайны и правильно расставлять приоритеты. Да, бывают промахи, но я стараюсь придерживаться распорядка дня, чтобы не подвести себя и окружающих.

Например, план на день можно делить на пять категорий:

1. Откладываю. Например, мытье окон. Не переборщите с этим пунктом. Иначе вы накопите кучу дел, которые будут забирать всю вашу энергию. Расставляйте приоритеты и откладывайте только несрочное.

2. Делегирую. Например, доставка продуктов - курьеру.

3. Делаю с ребенком на руках. Например, отвечаю на рабочие СМС.

4. Когда ребенок рядом. Например, пока Рианна спит, Роберт играет в лего, смотрит развивающие мультики, рисует. Это занимает его на часик. А я могу сделать немного рабочих дел.

5. Делаю без ребенка. Например, отдыхаю или работаю. Самые сложные задачи лучше относить к этой категории: в это время вы спокойно можете сосредоточиться на рабочих вопросах.

С недавних пор я много времени уделяю второму пункту: учусь делегировать и просить помощи. Пришла к этому не сразу, но работаю над этим! Помню, как в самом начале старалась все тянуть на себе. Мне было стыдно просить помощи и показаться уставшей. Хотела быть мамой-супергероем.

Сегодня делегирование уборки, доставки еды, найм няни на несколько часов очень упрощают мою жизнь и добавляют дополнительные рабочие часы. А еще всегда можно попросить помощи у мужа, бабушек и дедушек.

РАННИЙ ПОДЪЕМ И ПОМЕНЬШЕ СОЦСЕТЕЙ

Что еще работает у меня, как у мамы в четырехлетнем декрете?

Я встаю раньше детей на час-два-три, иногда и четыре, чтобы поработать спокойно. Все зависит от объема задач, конечно. Ранние подъемы - мое спасение. Это личное время и пространство, в котором меня никто не отвлекает.

Еще я ограждаю себя от факторов, забирающих мое время: сериалы, новости, Инстаграм, Ютуб. Занимаюсь этим, когда нет работы. Эти пожиратели времени затягивают настолько, что ты не замечаешь, как проходит день.

Также я прислушиваюсь к себе. Да, хочется успеть все и везде. Но какая мама достигнет большего: счастливая, довольная и спокойная или нервозная, раздраженная и озлобленная?

Рекомендую следить за своими ритмами. Есть время, когда вы работаете лучше и хуже. Есть ощущения, когда нет сил. Подстраивайтесь под это. Возможно, не сразу получится идеально. Главное, чтобы вы пробовали.

Помните, что быть мамой, женой, подругой, домохозяйкой, коллегой, предпринимателем и всегда оставаться бодрой и веселой сложно. Примите это и не вылезайте из кожи вон. Подарите себе отдых и минуты спокойствия без угрызения совести.