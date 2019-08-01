«Над нами километры воды»: на Красном мосту в Петербурге появилась цитата из песни Вячеслава Бутусова

Десятиметровый баннер с цитатой из песни Вячеслава Бутусова появился на одной из достопримечательности Петербурга. Красный мост проходит через реку Мойку и именно там сегодня, 1 августа, появился баннер с надписью «Над нами километры воды». Это цитата из знаменитой песни «Дыхание» группы Nautilus Pompilius, которую исполняет Вячеслав Бутусов. Жители и гости города с радостью фотографировались на мосту с цитатой любимой песни, а некоторые даже напевали. Примечательно, что уже 3 августа Вячеслав Бутусов даст концерт, который пройдет на крыше Roof Place, где прозвучат легендарные песни Nautilus Pompilius и в том числе «Дыхание».