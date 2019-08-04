2019-08-04T16:12:57+03:00
Происшествия

Заковали в наручники и вывезли за город: два брата залечили до смерти друга-наркомана

Жуткая история произошла в садоводческом товариществе "Чайка" в Волховском районе Ленобласти
Сергей ВОЛЧКОВ
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Погибший не выдержал экстремального "лечения".Погибший не выдержал экстремального "лечения".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в Ад. А если к благим намерениям прилагается еще и дурная голова, может случиться нечто совсем уж дикое и страшное – например, то, что случилось на днях в садоводстве «Чайка» в Волховском районе Ленобласти.

Дело было так: три товарища из Санкт-Петербурга (по предварительным данным, двое из них приходились друг другу браться) вывезли в «Чайку» 33-летнего мужчину. Тот страдал от наркотической зависимости, и троица решила его вылечить. Методы избрали, прямо скажем, экстремальные: мужчину увезли в СНТ «Чайка» (120 километров от Северной столицы). В качестве импровизированной «лечебницы» выбрали заброшенный дом на 106-м километре – как рассказали «Комсомолке» очевидцы, его хозяйка не появлялась в садоводстве уже два года.

Детали случившегося выясняет следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Детали случившегося выясняет следствие.Фото: Олег ЗОЛОТО

Там его заковали в наручники и оставили, чтобы он мог «переломаться». Добром дело, разумеется, не кончилось – «пациент» умер. Не выдержал ломки, был заморен голодом или погиб в результате несчастного случая – это сейчас предстоит выяснить следствию.

Погибшего обнаружила местная жительница. Она-то и вызвала полицию. 3 августа около 19:30 в «Чайку» прибыл наряд.

- Один из граждан, ответственных за случившееся, был задержан прямо на месте преступления, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. – Другого взяли спустя некоторое время. Местонахождение третьего устанавливается.

Доморощенным наркологам грозит уголовное дело по части 3 статьи 127 УК РФ – «Незаконное лишение свободы, которое повлекло за собой смерть потерпевшего». Наказание – от четырех до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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