В Петербурге студент-подводник спас тонущего мужчину в два раза больше него

Сергей Юников - студент-подводник Военно-морской академии, только-только поступил в престижный вуз после кадетского училища. На прошлой неделе он возвращался домой мимо озерца рядом с улицей Тамбасова, где частенько отдыхают местные жители. Вдруг видит - на берегу суетится женщина.

- Она стояла и наблюдала за мужчиной, который плавал, - вспоминает 17-летний Сергей. - Я тоже обратил на него внимание. Еще подумал, что он как-то странно себя ведет.

Сергей выбрал специальность "Применение и эксплуатация баллистических ракет атомных подводных лодок". Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Неожиданно отдыхающий начал тонуть и моментально ушел под воду. Не сомневаясь ни секунды, подросток бросился за ним.

- Я когда наступил в воду, по колено ушел в грунт. Дальше была тина, - говорит студент. - Нырнул первый раз - не смог никого найти. Нырнул второй. Почувствовал, как его нога коснулась моего плеча. Я нащупал его, схватил и потащил на поверхность.

Задача осложнялась еще и тем, что пострадавший был выше и раза в два тяжелее своего спасителя. Парень с трудом вытащил его на берег, да потом еще и откачал. Так сказать, применил знания на практике, ведь он отучился в Кронштадтском морском военном кадетском корпусе и знает, как себя вести в подобных ситуациях. Неудачливый пловец пришел в чувства.

Тот самый водоем. Фото: предоставлено героем публикации.

- В это время женщина уже позвонила скорую и полицию. Его госпитализировали. Кто это был, я так и не знаю, - пожимает плечами студент.

Знакомые Сергея рассказывают, что гордятся им, что тот не прошел мимо. Спас жизнь человеку, рискуя собственной.Сам Сергей объясняет, что не привык оставаться в стороне. У молодого человека военная закалка.

- Героем себя не чувствую, - скромничает юноша. - По-моему, любой человек пришел бы на помощь в такой ситуации.