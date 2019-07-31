Бизнесвумен Ксения СЕКИРО: Прописать цели на бумаге - 50% залога успеха

Бедность начинается в голове. Я уверена в этом, потому что сама прошла путь от экономии на еде и долга в полтора миллиона рублей до ежемесячных путешествий по всему миру и квартиры в одном из самых престижных районов Санкт-Петербурга.

Вставать каждое утро в плохом настроении и думать о том, что денег нет - нормально для большинства. Но не для меня.

2008 год. Одним днем я лишаюсь работы в офисе. Мои мысли о стабильности в этот момент разбиваются.

2011 год. С офисом покончено раз и навсегда. Вместе с мужем мы начинаем «делать бизнес». Доставлять азиатскую еду, продавать больших плюшевых медведей, наклейки и украшения. И вроде бы все идеально...

2012 год. Мы - банкроты. Жизнь начинает играть ужасными новыми красками. Это явно не то, о чем мы мечтали.

Что же нам помогло выбраться из долга в полтора миллиона рублей и зарабатывать больше?

Книги и курсы. Мы взахлеб читали «Богатый папа, бедный папа» и «Почему мы глупы, больны и бедны?». Все мотивационные книги говорили о том, что надо больше изучать и применять это в жизни. Параллельно мы смотрели разные бесплатные курсы и тренинги и отдавали последние деньги на обучение.

Вскоре все эти знания мне пригодились в жизни и работе. Поэтому правило № 1: успешный человек много обучается. Постоянно. Он открыт ко всему новому.

Визуализация. Я «проживала» свой идеальный день без негатива. Я ощущала все эмоции в этом дне. Прям до мурашек по коже.

Правило № 2: успешный человек проживает свою цель, мечту или день с полным ощущением того, что это уже произошло.

Негатив. Я очень долго работала с удалением негативных мыслей из своей головы. В одной из книг я нашла интересное сравнение: «Ваши мысли - как радиоволны: будут они позитивными или негативными - решать только вам».

Правило № 3: успешные люди мыслят позитивно.

Как я настроилась на позитивную волну?

* Вставала раньше и уделяла время себе.

* Не тратила время на негативные новости.

* Перестала контактировать с людьми, которые забирали мою энергию.

* Не тратила время на пустую болтовню.

* Перестала говорить, что у меня нет денег. Я прорабатывала все установки, заменяя их на положительные: «Я крутая. У меня все получается. Мне везет. Деньги притягиваются ко мне, как магнит». Я до сих пор повторяю разные аффирмации каждый день. Может быть, это и глупо звучит, но это работает!

Цели. Прописать цели на бумаге - 50% залога успеха. Я пишу их на месяц, полгода, год или три. А еще делаю коллаж желаний, чтобы он висел и мозолил мне глаза.

Правило № 4: успешные люди знают, куда они двигаются и зачем.

Зависть. Я никогда не завидовала и не осуждала людей. Наоборот, успешные люди всегда были для меня примером и маяком.

Правило № 5: успешные люди не завидуют. Они благодарны за все, что есть в их жизни.

И самое главное - каждый день надо делать маленький шаг навстречу своей цели. Шаг за шагом идти к ней, несмотря ни на что. Возможно, на пути будут трудности. Это нормально. В любой ситуации важно верить в себя и свои силы и никогда не сдаваться!

Итоговая инструкция, которая помогла мне избавиться от бедности в голове и стать успешнее:

1. Учитесь и вдохновляйтесь

2. Визуализируйте

3. Перестаньте негативить и жаловаться

4. Меняйте установки

5. Практикуйте аффирмации

6. Ставьте цели

7. Будьте благодарны

8. Делайте. Шаг за шагом идите к своей цели

9. Верьте в себя

10. Никогда не сдавайтесь!

Окружайте себя позитивными людьми и эмоциями, тогда вам станет проще увеличивать свой доход! Проверено и доказано на своем опыте.