2019-07-31T17:26:13+03:00
Общество

«Они не боятся ни высоты, ни холода»: Фотовыставка о строителях откроется в Петербурге

Увидеть ее можно будет на Малой Конюшенной уже 4 августа
Иван СОРОЧКИН
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Выставка приурочена ко Дню строителя. Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.Выставка приурочена ко Дню строителя. Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.
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Выставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» от компании «РСТИ» заработает на Малой Конюшенной 4 августа.

Экспозиция приурочена ко Дню строителя. Она расскажет о том, кто и как строит Петербург, в котором мы живём. Посетителей ждут 68 фотографий Валентина Видякина, профессионального строителя и фотографа. Не так давно он уехал на стройку Белопорожской МГЭС в Карелии.

—Мы хотим рассказать о настоящих героях стройки — тех людях, кто глотает бетонную пыль, мокнет под внезапным дождем и своими руками крепит утеплитель, который защитит стену чьей-то будущей гостиной… Они не боятся ни высоты, ни холода. Они вкладывают душу в квартиры, где мы будем жить, — отметил Федор Туркин, председатель совета директоров строительной компании «РСТИ».

Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.

Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.

Съёмки велись на строящихся объектах компании: в жилом комплексе премиум-класса на Петровском острове «Familia», ЖК «New Time» у Юнтоловского заказника, ЖК «Terra» у Пионерского сада и других.

Выставка продлится до 18 августа. Вход на неё свободный.

СПРАВКА

Организатор фотопроекта — многопрофильная строительная компания «РСТИ». За 18 лет существования на рынке застройщик возвёл около 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости и абсолютно все дома сдал в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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