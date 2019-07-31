2019-07-31T17:52:21+03:00
Общество

Вопреки всему: Смертельно больной экс-зенитовец отметил 43-й день рождения

С праздником Фернандо Риксена поздравили самые близкие: русская жена Вероника и любимая дочка Изабелла
Петр КИБЕР
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Фернандо Риксен отметил 43-й день рождения в окружении семьи.Фернандо Риксен отметил 43-й день рождения в окружении семьи.Фото: Личный архив героя публикации
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27 июля исполнилось 43 года человеку, который по всем прогнозам врачей должен был умереть еще шесть лет назад. Но он не сдается и бьется до конца, потому что он воин. Так гласит татуировка на его груди, так знают его жена и маленькая дочка. Этот человек - бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен, о трагедии которого «Комсомолка» уже писала.

- Спасибо всем, кто пришел и провел сегодняшний день с нами. Фернандо был счастлив больше, чем когда либо в последнее время. Он наслаждался праздником. С днем рождения! Мы любим тебя, - написала в своем «Инстаграме» русская жена экс-зенитовца Вероника.

Впрочем, праздник прошел достаточно скромно. Сам Риксен уже давно находится в медицинском центре в Шотландии, чьи оплачивать услуги помогает бывший клуб «Глазго Рейнджерс», за который футболист играл до перехода в «Зенит».

Вокруг смертельно больного Фернандо собрались лишь ближайшие друзья, жена и любимая дочка Изабелла, которая в свои семь лет не все понимает до конца и думает, что ее папа просто старенький.

Самый близкий человек - 7-летняя дочь Изаелла. Когда Риксену посталили смертельный диагноз, ей был всег год. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Самый близкий человек - 7-летняя дочь Изаелла. Когда Риксену посталили смертельный диагноз, ей был всег год. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Напомним, что в 2013 году Фернандо Риксену, который тогда уже не выступал за «Зенит», а жил с женой и дочкой в Голландии, поставили диагноз боковой амиатрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это неизлечимая болезнь, которая уничтожает нервную систему человека и приводит к полному параличу.

Тогда врачи дали Фернандо шесть месяцев жизни. Его дочке на тот момент исполнился год. Неизвестно, какие силы нашел в себе бывший зенитовец, но при помощи жены он смог не только перешагнуть этот полугодовой рубеж, но и прожить еще шесть до своего 43-летия.

К сожалению, болезнь брала свое и Риксен оказался прикован к больничной койке. В конце июня он пригласил всех друзей на «прощальную вечеринку», после которой больше не хотел появляться на публике. Тогда его поняли неправильно, из-за чего появились слухи об эфтаназии, однако это, конечно же, было ошибкой.

Сейчас Фернандо все также живет в шотландском медцентре и не собирается сдаваться. А рядом с ним по-прежнему любимые жена и дочь. Этого уже достаточно для счастья.

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Смертельно больной экс-зенитовец отметил 43-й день рождения
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ИСТОЧНИК KP.RU

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