Билайн стал участником проекта Единая карта петербуржца

Важная новость для жителей Северной столицы. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») первым из операторов мобильной связи присоединился к проекту Единая карта петербуржц и предложил всем обладателям Единой карты петербуржца воспользоваться тарифом «Социальный пакет». В него входят как базовые услуги мобильной связи по льготной цене, так и ряд специализированных опций.

Для подключения необходимо прийти в один из собственных офисов «Билайн», предъявить Единую карту петербуржца и паспорт.

Абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» в Петербурге составляет всего 120 рублей в месяц, в эту стоимость входят: 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия; безлимитные звонки на номера Билайн Россия после исчерпания пакета; 1000 SMS в месяц на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия; пакет мобильного интернета 3 Гбайт; безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

- Единая карта петербуржца - важный и крайне необходимый городу проект, обеспечивающий цифровизацию повседневной жизни горожан и социальную защиту петербуржцам, - отметил директор региона Запад ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Глотов. - Мы рады участвовать в этом проекте и предоставить владельцам ЕКП набор социально ориентированных сервисов.

Важная составляющая «Социального пакета» - дополнительные возможности и специализированные опции для клиентов. Например, обладателям этого тарифа доступен бесплатный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб. Также на тарифе в приложении «Мой доктор» можно получить онлайн консультации медицинских работников всего за 60 рублей в месяц. Первые семь дней пользования сервис доступен бесплатно. Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на русский жестовый язык «Cloud Interpreter» (0+). Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно.

- С вхождением в проект Билайн мы даем возможность горожанам использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии и удобные, недорогие и доступные абсолютно для всех горожан услуги связи, - прокомментировал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Алексей Иванов