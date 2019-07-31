Сухие факты: Петербуржцы стали чаще разводиться и реже умирать

30 июля Петростат опубликовал отчет «О естественном движении жителей Санкт-Петербурга». Посвящен он не автомобилистам и пешеходам, как может показаться, а рождаемости и смертности в Северной столице за 2018 год. В общих чертах ситуация складывается тревожная. Количество умерших превысило количество родившихся, и город на Неве несколько поредел: по оценке специалистов, его население уменьшилось на 1631 человека.

О СМЕРТНОСТИ И ЕЕ ПРИЧИНАХ

Несмотря на убыль, смертность в 2018 году пусть и ненамного, но снизилась – 59 844 человека против 60 690 в 2017. Основные причины, как и прежде – болезни органов кровообращения (они унесли 34 162 жизни – 57 % от общего количества) и злокачественные опухоли (13 059 человек – почти 22 %). Да, больше всего нам с вами угрожают не бандиты, аварии на скользких дорогах и бытовые катастрофы, а отказы и сбои в работе нашего же собственного организма. Повод задуматься, не так ли?

Как и во все предыдущие годы, в 2018 главными врагами петербуржцев стали болезни.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чаще всего от проблем с сердцем и сосудами умирают женщины – здесь статистика с 2017 года тоже не изменилась. Самый опасный возраст – 60-69 лет и старше.

Представителей сильного пола смерть, напротив, чаще всего настигает в молодом и зрелом возрасте: от 30 и до 60 лет. Дальше ситуация резко меняется – для сравнения, в 2018 году после 60 от болезней системы кровообращения скончалось 18 896 женщин и 10 812 мужчин.

Смертность упала - но и рождаемость тоже. В итоге положительной динамики нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ирина Азарова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая кардиологическим отделением №1 Дорожной клинической больницы:

Сейчас главная причина смертности – сердечная недостаточность. Она даже практически вытеснила с первого места инфаркт миокарда. Это объясняется, во-первых, тем, что увеличилась продолжительность жизни: после 80 лет этот синдром начинает развиваться и прогрессировать вне зависимости от прочих обстоятельств.

Во-вторых, очень многое зависит от образа жизни. А он у наших людей, к сожалению, далек от идеального: в последние годы у большинства сильно сократилась двигательная активность и выросло потребление фастфуда, увлечение сигаретами и спиртным. Поэтому сегодня жертвами той же системной недостаточности часто становятся не только пожилые, но и вполне молодые трудоспособные петербуржцы.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ

Статистика по бракам и разводам, увы, не радует: жениться петербуржцы и жители стали реже, разводиться – чаще. Рост показателей не сказать, чтобы очень большой, но явно тревожный: так, новых семей в 2018 году появилось на 19 % меньше, чем в 2017 - 43 985 против 52 516. А вот распалось, наоборот, на 4 % больше – 25 928 против 24 883.

С семейной жизнь тоже все несладко - свадеб стало меньше, зато разводов - больше.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Наталья Пунченко, практический психолог, руководитель психологического центра «Панакия»:

- Вполне возможно, что это происходит в том числе потому, что подошло время вступления в брак у «поколения девяностых». Это было время, когда, когда в стране разрушалась система ценностей, общественных, личностных и, конечно же, семейных.

По моему опыту, главная причина разводов сегодня – либо инфантилизм, либо завышенные требования. В прошлом веке люди женились и выходили замуж в 21-25 лет и делали это осознанно и действительно брали на себя функции мужа и жены и всю ответственность, которую они предполагают. Сейчас это происходит, как правило, в 28-30 лет, и к новой роли и новым обязанностям молодые супруги оказываются совершенно не готовы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году в Санкт-Петербурге:

Родилось 64 023 ребенка;

Из них 11 336 – у матерей вне брака (на 442 ребенка больше, чем в 2017 году);

30-34 года – самый «плодовитый» возраст (23 395 детей);