МЧС сообщило, почему пока невозможно найти туристов из Петербурга, пропавших в Белом море

Десять туристов пропали в Карелии во время водного похода на байдарках в Белом море. Информация появилась в городских СМИ утром 1 августа. Тревогу подняли родственники путешественников. В МЧС по Республике Карелии сообщили, что туристическая группа из Петербурга вот уже неделю не выходит на связь.

В последний раз экстремалов видели неделю назад. 24 июля они находились в районе острова Бережной Борщевец. Путешественники направлялись в сторону Кондострова. Добраться до точки они планировали к вечеру 29 июля. Однако что-то пошло не так. Родственникам они так и не отзвонились.

Известно, что группа не вставала на обязательный учет в МЧС. О шторме байдарочники знали. Перед отправлением они сказали, что взяли с собой достаточный запас еды и воды, чтобы переждать непогоду.

Судя по всему, команда была опытной. Для некоторых участников это был далеко не первый сплав. На странице в соцсети один из байдарочников, Дмитрий Черный, поделился видео из предыдущего путешествия. В мае 2019 года мужчина отправился с единомышленниками на плотах по реке Лемовжа в Ленинградской области.

Еще один участник сплава – 64-летняя Людмила Калихевич. Активности женщины можно лишь позавидовать. Она путешествует по разным странам. Бывала в Непале, Италии и Новой Зеландии. Еще одна ее страсть – турпоходы с палатками и песнями у костра. Дочь Людмилы Калихевич, Ольга, в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщила, что не стоит сеять панику.

- Переживать оснований нет, - заверила она. - Ребята опытные, у них с собой запас продуктов и теплой одежды.

Как сообщали в региональном отделении ГУ МЧС по Карелии, на поиски туристов уже вылетел вертолет МИ-8 из Санкт-Петербурга.

- Борт будет исследовать территорию сверху, пока непогода не дает выйти спасателям на море - волна достигает 1,5 – 2 метра в высоту. По предварительной информации, туристы пережидают шторм на острове, будем надеяться, что они в порядке, - прокомментировали "КП"- Петербург в пресс-службе МЧС Карелии.