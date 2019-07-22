Друзья «Комсомолки» посмотрели «Короля Льва» в «Люксор»

Издательский дом «Комсомольская правда» провел еще один вечер со своими друзьями и партнерами. Место встречи осталось прежним - кинотеатр «Люксор» в Санкт-Петербурге.

На этот раз поводом собраться стала премьера семейного мультфильма от Disney «Король Лев». Это история об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру. Только теперь знакомые с детства герои повзрослели, влюбились и начали познавать себя и окружающий мир. Да, будут и ошибки, но куда без них?! Благодаря уникальным цифровым технологиям приключения героев выглядят максимально реалистично. Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть все богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. От захватывающего фильма зрители - и взрослые, и дети, были в полном восторге!

Семейный поход в кино - лучшее, о чем может мечтать любой ребенок.

- Я сам в подростковом возрасте смотрел этот мультик, и очень необычные ощущения, когда я увидел продолжение «Короля Льва» вместе с сыном. Спасибо «Комсомолке» за этот чудесный выход в кино, - сказал один из гостей «Люксор» Анатолий.

Также в этот раз в премьерном показе фильма для наших друзей в кинотеатре «Люксор» приняли участие наши партнеры. Благодарим за вкуснейшую пиццу ресторан Все Хорошо, а за напитки - Веселый Водовоз.