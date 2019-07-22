2019-08-01T11:57:12+03:00
Досуг

Друзья «Комсомолки» посмотрели «Короля Льва» в «Люксор»

Предпремьерные показы для партнеров Издательского дома становятся доброй традицией
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Люксор - место встречи настоящих друзей.Люксор - место встречи настоящих друзей.
Изменить размер текста:

Издательский дом «Комсомольская правда» провел еще один вечер со своими друзьями и партнерами. Место встречи осталось прежним - кинотеатр «Люксор» в Санкт-Петербурге.

На этот раз поводом собраться стала премьера семейного мультфильма от Disney «Король Лев». Это история об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру. Только теперь знакомые с детства герои повзрослели, влюбились и начали познавать себя и окружающий мир. Да, будут и ошибки, но куда без них?! Благодаря уникальным цифровым технологиям приключения героев выглядят максимально реалистично. Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть все богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. От захватывающего фильма зрители - и взрослые, и дети, были в полном восторге!

Семейный поход в кино - лучшее, о чем может мечтать любой ребенок.

Семейный поход в кино - лучшее, о чем может мечтать любой ребенок.

- Я сам в подростковом возрасте смотрел этот мультик, и очень необычные ощущения, когда я увидел продолжение «Короля Льва» вместе с сыном. Спасибо «Комсомолке» за этот чудесный выход в кино, - сказал один из гостей «Люксор» Анатолий.

Также в этот раз в премьерном показе фильма для наших друзей в кинотеатре «Люксор» приняли участие наши партнеры. Благодарим за вкуснейшую пиццу ресторан Все Хорошо, а за напитки - Веселый Водовоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Да будет свет: Трассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 году
В Кингисеппе поймали дворника-извращенца
Пожарные спасли больше 70 человек от огня и ядовитого дыма в горящем доме в Кировске
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Парголово
В деле об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый
Опубликован список пропавших в Белом море петербургских байдарочников
Пропавший под Петербургом 18-летний юноша из Сургута, найден мертвым
Фонтаны на день ВДВ отключать не будут, но до первого ЧП
Жительница Ленобласти написала заявление на своего 14-летнего сына, который угнал ее машину
В Петербурге мошенники взяли в кредит два «Айфона» по чужим паспортам
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн поприветствовал Петербург
На Уткиной даче откроется экспозиция из фондов Музея городской скульптуры
На пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов столкнулись два трамвая
«Метрострой» показал новые фотографии станций Фрунзенского радиуса
Температурный рекорд: Последний день июля 2019 года в Петербурге стал самым холодным в истории
Петербуржца, «заминировавшего» здание ГУ МВД на Суворовском проспекте, задержали
Автомобиль загорелся после массового ДТП с такси на Дыбенко
Горячие пирожки: У метро «Старая деревня» сгорела лавка свежей выпечки
Огромная пробка образовалась утром на вход на станцию метро «Комендантский проспект» из-за ремонта эскалатора
Погода 1 августа 2019 года в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями
Вдова погибшего боксера Дадашева получит компенсацию 100 тысяч долларов
В Петербурге умерла Ольга Хохрякова