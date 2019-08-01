Под Петербургом ревнивец зарезал сожительницу и друга, а потом поджег дом и сгорел вместе с ними

Драма, ставшая трагедией, и достойная пера Шекспира, произошла в ночь на 1 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Три тела были найдены после пожара в частном доме в поселке Парголово. Сообщение о пожаре в микрорайоне Михайловка поступило на пульт дежурного раним утром четверга.

- В 04:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, поселок Парголово, Каменный проспект дом 15, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место пожарные увидели, что двухэтажный дом с мансардой площадью 10 на 10 метров горит уже полностью. 15 бойцов бросились сбивать пламя и уже через полчаса огонь был локализован, а к шести утра пожар удалось полностью ликвидировать.

Но самое страшное обнаружилось при разборе завалов. На месте происшествия были найдены тела трех погибших. Прибывшие на вызов следователи определили, что смерть лишь одного из них наступила от огня, а двое других были зарезаны.

Позднее стали известны подробности этой драмы.

- По данным следствия, мужчина 1969 года рождения на почве ревности нанес своей сожительнице 1973 года рождения не менее 3 ударов ножом в область лица и шеи, а также нанес не менее 7 ударов ножом в область шеи, находящемуся в доме мужчине 1986 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт--Петербургу.

После жестокой расправы хозяин дома решил, что жить ему дальше незачем и подпалил здание. Он погиб в огне. По предварительной информации, на криминальную причину произошедшего работников экстренных служб натолкнула записка с признанием убийцы, найденная на пожарище.

По факту ЧП начато уголовное производство по статье «Убийство двух и более лиц». Назначен комплекс судебных экспертиз, расследование дела продолжается.