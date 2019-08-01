2019-08-01T18:05:49+03:00
Общество

Альпинист Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана

Скалолаз обладал почетным званием «Снежный барс»
Лилия КОЗЛОВА
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В горах Таджикистана погиб альпинист Василий ДроздовВ горах Таджикистана погиб альпинист Василий ДроздовФото: СОЦСЕТИ
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Как гром среди ясного неба в четверг, 1 августа, стало известно, что уважаемый спортсмен, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области 39-летний Василий Дроздов трагически погиб во время восхождения в горах Таджикистана. Уроженец Северодвинска являлся обладателем почетного звания «Снежный барс».

- Трагедия произошла 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхона по маршруту Житенева 6А в результате несчастного случая – обвала участка рельефа, - сообщили в федерации альпинизма.

В восхождении на горы месте с Василием Дроздовым участвовали Дмитрий Чернышев, Дмитрий Шпилев и Михаил Носенко. Все уроженцы Архангельской области. Именно они доставили тело погибшего товарища в Душанбе.Сейчас группа находится там и занимается оформлением всех необходимых документов для организации перевозки тела друга на родину.

- Выражаем свои искренние соболезнования всем родным и близким. Смерть родного человека это – большое горе и тяжелое испытание, - выразили слова сочувствия в Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

Василий Дрозов родился в Северодвинске. Любовь к горам ему привил мастер спорта России по альпинизму Михаил Ишутин, который трагически погиб при восхождении на пик Победы в 2015 году.

Почетного звания «Снежный барс» Василий Дроздов был удостоен за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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