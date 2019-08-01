В доме на улице Восстания в Петербурге укрепили треснувшую стену

С апреля месяца жильцы четырехэтажного исторического дома на улице Восстания, 16 чувствуют себя как на пороховой бочке. Здание пошло трещиной от первого до последнего этажа. Невооруженным глазом ее видно в парадной. Опасаясь, что дом, построенный в 70-х годах 19 века, просто рухнет, жильцы обратились в администрацию района. После чего была организована проверка – целая комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жильцы опасаются за свою безопасность. Фото: vk.com/mytndvor

Но еще до визита МЧС, жилищников и других специалистов подозрение местных жителей пало на собственника нежилого помещения на первом этаже. Когда-то там располагался магазин. А в апреле в опустевшем помещении затеяли ремонт. Выяснилось, что владелец обнаружил идущую по стене трещину, когда убрал гипрок и штукатурку.

– Наняв специализированную организацию, собственник своими силами начал работы по устранению аварийности. Но при реализации пошли трещины на стене лестничной клетки между 4 и 5 этажами, – рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Пол в квартире на четвертом этаже просел на сантиметр. Фото: Мария Шеметова

Однако угрозы обрушения всего дома не выявили. Аварийность сначала зафиксировали только на так называемой самонесущей стене. Той, на которую ничего не опирается, а нагрузка лишь от собственного веса. На трещины в парадной установили маяки. Но через некоторое время они «поплыли». Поэтому комиссия пришла второй раз. После чего разработали проект по укреплению несущих стен, балок потолка и пола, а также фасада. И владелец эти работы уже выполнил. И хотя жильцы со страхом смотрят на трещины и нет-нет да подумывают о незаконной перепланировке в доме, их поспешили успокоить.

– Для проведения технического контроля за работами была привлечена сторонняя профильная компания, специализирующаяся на выявлении и устранении аварийности в зданиях. Работы также контролировались комиссией, выезжающей на объект во время проводимых работ по устранению аварийности, – отметили в администрации.

По мнению специалистов, трещины больше не "расползаются" и опасности нет. Фото: Мария Шеметова

В конце июля жильцов обрадовали, что маячки в парадной больше не расползаются. По планам собственник должен «залатать» трещины и привести в порядок стены. А вся ситуация находится под пристальным контролем администрации района. Но что делать с собственной квартирой на четвертом этаже жительница дома Мария Шеметова, не знает. За несколько месяцев в ней на сантиметр опустился пол, а входную дверь просто заклинивает.

– Движение стен и пола продолжается. Мое главное требование – провести независимую от собственника экспертизу по состоянию дома в целом после разрушений, – рассказала "КП-Петербург" Мария Шеметова. – Беда в том, что экспертизу эту мне не оплатить: стоимость ее равна моему двухгодичному заработку.

Впрочем, специалисты уверяют жильцов, что опасности нет. На месте 1 августа с инспекцией побывал глава администрации Центрального района Максим Мейксин. Он отметил, что движения трещин остановлено. А если ситуация продолжится, то собственник ликвидирует последствия.

– В течение полугода мы будем пристально следить за ситуацией, – сказал Максим Мейксин. – И еще раз проведем ряд исследований, чтобы успокоить жителей.