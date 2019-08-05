Олимпийские чемпионы и Лев Лещенко:Ленинградская область отметила 92-й день рождения

В ШОКЕ ОТ КРАСОТЫ

Разговоры о том, что 47-му региону нужна столица, ведутся постоянно, но пока ни к чему не приводят. И, может быть, это хорошо, потому что сейчас в Ленинградской области каждый год для празднования дня рождения региона выбирают новую столицу. И пусть этот статус временный, зато мотивация для приведения очередного районного центра в порядок исключительная. Ведь всем хочется, чтобы праздник прошел в красивом месте. И все стараются.

В 2019 году столицей области стал Бокситогорск. В этот день его жители и в самом деле выглядели именинниками. Они ходили по улицам и не узнавали собственные дома, которые после ремонта выглядели так аккуратно и симпатично. И чаще всего в толпе отдыхающих рефреном звучали одни и те же слова: «Потрясающе! Посмотри, красота-то какая! Как все изменилось!»

Лев Лещенко на праздновании дня рождения Ленобласти. Фото: пресс-служба губернатора ЛО

Самое сильное впечатление на всех произвела новая современная набережная и аккуратно подстриженные газоны вокруг озера Фонтанка. Раньше это была довольно запущенная территория, и именно ее выбрали жители города для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Но сами не ожидали, что так красиво получится. Теперь в центре озера действительно бьет фонтан, а обычный ручей превратился в водный каскад. Работы еще продолжаются - проект рассчитан на четыре года. Во время празднования Дня области свою лепту в благоустройство общественного пространства внесли почетные гости - правительство Ленобласти и приглашенные на торжество олимпийские чемпионы. Юрий Кашкаров, Любовь Егорова, Светлана Журова, Любовь Мухачева, Людмила Муравьева, Александр Краснов, Владимир Семенец, Вера Лантратова, Татьяна Казанкина и Надежда Глызина посадили клены на аллее, которая связывает два спортивных объекта на берегах озера - Физкультурно-спортивный комплекс (ФОК) и стадион «Металлург». Жители Бокситогорска в соцсетях предложили назвать ее Аллеей спорта.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Для нынешнего Дня области это очень символично, ведь он стал кульминацией объявленного в 2019 году в регионе Года здорового образа жизни. Такой была тема праздника, поэтому его центральное событие - шествие районов - проходило в форме физкультурно-спортивного парада.

Этого события теперь уже ждут и в области, и в Петербурге. Люди специально едут на праздник, чтобы увидеть представление, которое по уровню подготовки почти не уступает профессиональным шоу и значительно превосходит их по отдаче и настроению. Каждый год в районах готовят сюрпризы для зрителей. Мы уже видели парад героев любимых фильмов в Год кино, театрализованное шествие исторических персонажей в Год истории и Год туризма, а теперь в программе ЗОЖ! На этот раз был здоровый коктейль из спорта, туризма, истории и даже кино, потому что парад очень напоминал советский фильм «Цирк».

Всегда интересно, в каком образе предстанет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко? Он уже был товарищем Сааховым из «Кавказской пленницы», Остапом Бендером и средневековым рыцарем. В этом году глава региона стал тренером, а чтобы никто не сомневался, на спине его олимпийки было крупно написано «Тренер». А на спине у «главного судьи», председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина - «СССР». Остальные члены сборной команды исполнительной и законодательной власти региона выглядели соответственно: в школьной физкультурной форме, с гирями, гимнастическими ленточками… А глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко был в клетчатом костюме и с шахматной доской.

На торжества приехали гости со всего региона. Фото: пресс-служба губернатора ЛО

Перед началом церемонии в лучших традициях Олимпийских игр был зажжен символический олимпийский огонь. Факел вынесла двукратная чемпионка Игр XXI Олимпиады в Монреале, чемпионка Игр XXII Олимпиады в Москве Татьяна Казанкина, а пронесла его во главе колонны спортсменов уроженка Бокситогорска, чемпионка XI Олимпийских зимних игр в Саппоро Любовь Мухачева. Затем на площадь перед Домом культуры ступили сборные команды муниципальных районов, каждая из которых представляла наиболее популярный у них вид спорта. Например, Бокситогорский район представлял футбол. В 1959 году бокситогорцы впервые стали обладателями кубка Ленобласти и с тех пор повторили успех еще четыре раза.

Гордость Всеволожского района - Владимир Белоусов, который в 1968 году в Гренобле на Х Олимпийских играх стал первым и единственным пока олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина на лыжах за всю историю этого вида спорта в СССР и России.

В Волосовском районе проходят соревнования по дуатлону, а хоккейный клуб «Марс» Волховского района стал победителем Кубка мечты 2019 года в финале VIII фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любителей.

Еще одна победа этого года: спортсменка из Сланцев Екатерина Пыхтова впервые в истории России заняла первое место на чемпионате Европы по спортивной аэробике.

Александр Дрозденко чествует титулованных спортсменов. Фото: пресс-служба губернатора ЛО

Шахматную колонну Тихвинского района возглавил тренер по шахматам Александр Доронькин, воспитавший неоднократного чемпиона мира среди юниоров, победителя международного шахматного фестиваля «Петровская ладья» Григория Доронькина.

Киришский район гордится женской командой по водному полу «КИНЕФ -Сургутнефтегаз». А Кировский - юными спортсменами Иваном Головатым и Дмитрием Шаровым, которые в 2018 году взяли золото на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет «Звезды Балтики».

Лужский район представил уличные виды спорта: самокаты, велосипеды, гироскутеры… А Приозерский, конечно же, водные виды спорта и туризма.

В Ломоносовском районе развивается экзотический для наших мест гольф. Он появился в 2013 году, когда в деревне Горки Лопухинского сельского поселения завершилась первая очередь строительства поля.

С ревом ворвался на площадку гоночный болид BR1 под управлением «выборгской ракеты» Виталия Петрова. Виталий - первый российский гонщик, принявший участие в самом престижном чемпионате «Формула-1» в качестве основного пилота и первый российский пилот, оказавшийся на подиуме Гран-при «Формулы-1».

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Александр Дрозденко поздравил всех жителей с Днем Ленинградской области и пообещал, что преобразования на этом не закончатся.

- Фактически Бокситогорск сегодня - новый город, который открывает новую страницу в истории. Те из вас, кто не был здесь года три, сегодня его не узнали. Это красивый чистый европейский город. И таким он должен остаться. Будут открываться новые предприятия, строиться новые дома.

Это, пожалуй, то, что действительно хотели бы слышать местные жители.

- Хочется сказать большое спасибо руководству области и района за то, что такая большая работа проведена, - поделилась уроженка Бокситогорска Галина Седых. - Город обновился, просто душа радуется. Проблема только с рабочими местами, производство сократилось, хотелось бы, чтобы в таком городе были еще и рабочие места, чтобы молодежь не уезжала.

Виталий Петров - первый российский гонщик, принявший участие в самом престижном чемпионате «Формула-1» в качестве основного пилота. Фото: пресс-служба губернатора ЛО

По традиции в День области Александр Дрозденко вручил знаки и удостоверения новым Почетным гражданам региона.

В этом году высокого звания удостоились председатель Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский» Юрий Брагинец и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

Во время празднования Дня области есть обычно две интриги. Первая - в каком костюме в этот раз выступит губернатор области. А вторая - какой город станет столицей в следующем году. С костюмом все стало ясно на шествии, а вопрос о будущей столице разрешился во время праздничного концерта с участием Льва Лещенко. Александр Дрозденко объявил, что в 2020 году столицей станет Всеволожск. Но зрителей ждал сюрприз. Губернатор назвал столицу и 2021 года - Тосно. К празднику начнут готовиться уже сейчас, потому что, как показала практика, одного года все-таки недостаточно.

А тема 2020 года созвучна 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это будет Год победителей.

Екатерина ЕФИМОВА